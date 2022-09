Andrzej Duda oddał hołd królowej Elżbiecie II. Wpisał się do księgi kondolencyjnej

Prezydent RP Andrzej Duda oddał w niedzielę hołd brytyjskiej królowej Elżbiecie II, której ciało jest wystawione w trumnie w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim w Londynie. Następnie wpisał się do księgi kondolencyjnej.

Andrzej Duda gościł w niedzielę 18 września w Wielkiej Brytanii, gdzie jako prezydent Polski oddał hołd zmarłej monarchini. Duda weźmie udział w uroczystym pogrzebie Elżbiety II, który ma rozpocząć się w poniedziałek 19 września o godz. 12 czasu polskiego.

Trumna z ciałem zmarłej królowej wystawiona została w Westminster Hall w środę po południu i pozostanie tam do poranka w dniu pogrzebu.

Andrzej Duda oddał hołd zmarłej królowej Elżbiecie II

Prezydent Polski wpisał się również do księgi kondolencyjnej, wyłożonej po śmierci królowej Elżbiety II. Po południu w niedzielę Andrzej Duda spotkał się na Downing Street 10 z nową brytyjską premier Liz Truss. Będzie on jednym z pięciu zagranicznych przywódców, którzy przy okazji pogrzebu odbędą krótkie spotkania z szefową brytyjskiego rządu - pozostali to premierzy Australii, Nowej Zelandii, Irlandii i Kanady.

Nagranie i zdjęcia z uroczystego złożenia hołdu przez parę prezydencką zostały udostępnione na koncie Kancelarii Prezydenta RP na Twitterze.

RadioZET.pl/Kancelaria Prezydenta Twitter/PAP