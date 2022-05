Andrzej Duda oskarża rząd Niemiec. "Duży zawód"

Andrzej Duda zarzuca niemieckiemu rządowi złamanie obietnicy dotyczącej dostarczenia Polsce czołgów Leopard, w zamian za wysłanie Ukrainie ponad 200 czołgów T-72. Lider niemieckiej chadecji (CDU) Friedrich Merz wzywa władze federalne do wyjaśnień w związku z niewypełnieniem zobowiązań.

Andrzej Duda zarzuca władzom w Berlinie niedotrzymanie obietnicy poprzez dostarczenie czołgów Leopard, w ramach wymiany za T-72, które w liczbie ponad 230 sztuk Polska przekazała walczącej z Rosją Ukrainie.

Prezydent Polski skrytykował władze Niemiec w wywiadzie dla telewizji "Welt" w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

Duda oskarża rząd Niemiec. "Duży zawód"

- Uznaliśmy, że to jest nasz obowiązek jako sąsiada. Przede wszystkim to Niemcy powinny pomóc Ukrainie. Ukraina naprawdę bardzo pilnie potrzebuje tej pomocy – mówił Duda. Następnie nawiązał do planowej wymiany czołgów, za przekazane postsowieckie T-72 Polska miała otrzymać nowocześniejsze Leopardy.

- Mieliśmy taką obietnicę, ale usłyszeliśmy, że Niemcy nie chcą się z niej wywiązać. Jest to dla nas duży zawód – skomentował Andrzej Duda. - Duża część naszego arsenału czołgów w Siłach Zbrojnych RP to czołgi niemieckie typu Leopard. […] Gdybyśmy dostali te czołgi, w ramach wymiany pierścieniowej, to bylibyśmy bardzo szczęśliwi – komentował prezydent Polski.

Do sprawy odniósł się lider niemieckiej CDU Friedrich Merz. Domaga się on od rządu federalnego szybkiego wyjaśnienia, dlaczego obietnice złożone Polsce w sprawie pierścieniowej wymiany czołgów najwyraźniej nie zostały dotrzymane. - Zarzuty polskiego prezydenta przeciwko niemieckiemu rządowi federalnemu są poważne. Rząd federalny musi teraz szybko wyjaśnić, dlaczego nie wypełnia podjętych zobowiązań – powiedział Merz, również w telewizji Welt.

Niemieckie media podają, że nierozwiązaną sprawą zajmują się też ministrowie spraw zagranicznych obu państw – Annalena Baerbock i Zbigniew Rau. Szef polskiego MSZ miał usłyszeć "kilka powodów, dla których wymagana wymiana czołgów jeszcze się nie odbyła".

