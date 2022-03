Duda uderza w Kreml. "Zachowują się jak Hitler, jak SS-mani"

Armia rosyjska i rosyjscy przywódcy zachowują się tak samo jak Hitler i niemieckie SS - mówił w Sofii prezydent Andrzej Duda. Wyraził też nadzieję, że osoby odpowiedzialne za wojnę, za ataki na ludność cywilną i terror w Ukrainie, odpowiedzą za to przed międzynarodowymi trybunałami.

Andrzej Duda udał się z wizytą do Sofii. Po rozmowie z prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem wystąpił z nim na wspólnej konferencji prasowej, której tematem była przede wszystkim wojna w Ukrainie. Zdaniem Dudy Rosja nie pierwszy raz dopuszcza się brutalnego łamania prawa międzynarodowego.

Duda: przywódcy Rosji zachowują się jak Hitler

- Dopuściła się go atakując Gruzję w 2008 r., potem atakując w 2014 r. Ukrainę, a dzisiaj dopuszczając się inwazji brutalnej na to państwo, mordując niewinnych cywilnych ludzi. Działa w sposób absolutnie nie do zaakceptowania, który musi być sankcjonowany przez międzynarodową wspólnotę - mówił prezydent.

Wyraził przy tym nadzieję, że w przyszłości konkretne osoby odpowiedzialne za wojnę, ataki na cywilne osiedla i terror będą odpowiadały przed międzynarodowymi trybunałami za zbrodnie wojenne.

Wierzę w to głęboko, że świat będzie potrafił te zbrodnie w sposób skuteczny rozliczyć tak, aby zniechęcić wszystkich innych potencjalnych przywódców i dowódców, którzy w sposób bandycki będą chcieli realizować swoje zbrodnicze cele Andrzej Duda

W jego opinii to, co obserwujemy na Ukrainie, ma precedens w czasach II wojny światowej podczas agresji hitlerowskich Niemiec. - Dzisiaj dokładnie tak samo zachowuje się armia rosyjska, tak samo zachowują się rosyjscy przywódcy, jak Hitler, jak niemieckie SS, jak niemieccy piloci faszystowskiej armii - stwierdził Duda.

Dodał, że dochodzi do mordów, z którymi wolny świat nigdy nie może się pogodzić. - Mam nadzieję, że najbliższy szczyt NATO w Brukseli w sposób jednoznaczny stanie na straży wolnego świata, stanie także na straży wolności, niepodległości i suwerenności Ukrainy, a przede wszystkim normalnych możliwości życia i rozwoju, ukraińskiego życia i rozwoju - ocenił polski prezydent.

RadioZET.pl/PAP