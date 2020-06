W środę Andrzej Duda spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem w Białym Domu. Najpierw odbyła się rozmowa w cztery oczy, a po niej spotkanie obu delegacji. Następnie prezydenci przyjęli wspólne oświadczenie. Jak zagraniczne media odnotowały wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych?

Wizyta Andrzeja Dudy w USA. Amerykańskie media komentują

Relacjonując środowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem agencja Associated Press skupiła się na planach przerzucenia części amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Omówił je też w swej relacji dziennik "The Wall Street Journal".

"The Wall Street Journal" (WSJ) przywołuje opinię Dudy wyrażoną podczas spotkania z Trumpem, że wycofanie wojsk amerykańskich z Europy byłoby "szkodliwe" dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego.

"WSJ" cytuje też słowa prezydenta Trumpa, który po raz kolejny potwierdził, że część amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech zostanie przeniesiona do Polski oraz innych części Europy. Dziennik zaznacza, że amerykański prezydent ponownie oskarżył Niemcy, że jako członek NATO zbyt mało wydają na obronność.

Jestem tym bardzo rozczarowany, użyjmy tego słowa - to ogromny zawód. Będziemy zatem redukować nasze siły w Niemczech. Niektórzy wrócą do domu, niektórzy zostaną przeniesieni w inne miejsca, a Polska będzie jednym z takich miejsc

- cytuje słowa Trumpa "WSJ".

Politico: "Afront wobec niemieckich przywódców"

Trump zaskoczył sojuszników zarówno w kraju, jak i za granicą, ogłaszając w tym miesiącu, że chce zmniejszyć amerykańską obecność wojskową w Niemczech, co jest postrzegane jako afront wobec niemieckich przywódców i (posunięcie) korzystne dla Rosji" - zauważa Politico.

"Pentagon, który początkowo nie był zaznajomiony z planem, milczy w tej sprawie, w Kongresie Republikanie i Demokraci również wypowiadają się przeciwko temu pomysłowi" - twierdzi "Stars & Stripes" i dodaje, że brak zdecydowanego zobowiązania ze strony amerykańskiej "znacznie odbiega od polskiego pragnienia (utworzenia) +Fortu Trump+".

Również "Politico" podkreśla, że "ani Trump, ani Duda nie wspomnieli o planach nazwania polskiej bazy +Fort Trump. Plany te podobno utknęły w martwym punkcie w związku ze sporami dotyczącymi finansowania i infrastruktury". Amerykański portal dodaje również, że w swojej głośnej książce były prezydencki doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton wspomina Trumpa, skarżącego się, że "nie pamięta, by zgodził się na +Fort Trump+".

CNN: Andrzej Duda pierwszym gościem Donalda Trumpa od wybuchu epidemii

Wizyta Dudy w USA była dla Trumpa okazją do potwierdzenia jego własnej opinii, że epidemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych słabnie - pisze CNN, dodając przy tym, że fakty nie potwierdzają stanowiska prezydenta w tej sprawie.

Stacja przypomina również, że sama wizyta odbywała się z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Na obecność koronawirusa przebadano Dudę i członków jego delegacji, a także urzędników amerykańskich, którzy uczestniczyli w rozmowach.

Według CNN mocna więź między Trumpem i Dudą, których działania często wywoływały obawy o prawa człowieka i stan demokracji, zawiązała się podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w Warszawie w 2017 r.

Prezydent USA miał często wspominać tę podróż i liczne tłumy, jakie zebrały się w polskiej stolicy, by wysłuchać jego przemówienia. Z kolei Duda, chcąc zdobyć przychylność Trumpa wystąpił z propozycją nazwania bazy wojsk amerykańskich w Polsce "Fortem Trump" - tłumaczy CNN.

Mam bardzo dobre relacje z prezydentem Dudą

- zadeklarował w środę Trump.

Ostatnią wizytą złożoną w Białym Domu przez głowę obcego państwa była wizyta premiera Irlandii Leo Varadkara w marcu br.

RadioZET.pl/PAP