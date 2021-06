Andrzej Duda spotkał się z Joe Bidenem. "To bardzo mu leży na sercu"

Andrzej Duda spotkał się m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem, a także premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Prezydent uczestniczy w poniedziałek w szczycie NATO w Brukseli. Na konferencji prasowej mówił o poruszanych na nim kwestiach oraz o rozmowach prowadzonych na marginesie szczytu.

- Szczyt (był) bardzo dobry, w mojej ocenie, przede wszystkim patrząc na to z naszego, polskiego punktu widzenia. Dużo się mówiło o tych sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, a więc o bezpieczeństwie na wschodniej flance, o wadze i powadze art. 5 jako de facto naczelnego artykułu traktatu północnoatlantyckiego, czyli kolektywnej obrony - powiedział prezydent na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu NATO.

Jak dodał, bardzo dużo podczas szczytu mówiono o obecnych zagrożeniach. - Mogę to wprost powiedzieć, to się przewijało w absolutnej większości wypowiedzi, w tym w wypowiedzi pana prezydenta Joe Bidena, że niestety cały czas jest to zagrożenie absolutnie aktualne ze strony Rosji w postaci jej różnego rodzaju agresywnych zachowań, w postaci jej agresji na Ukrainie. To jest jedno dzisiaj z absolutnie największych wyzwań, jakie w ogóle istnieją w przestrzeni geopolitycznej, w szczególności oczywiście tej dotyczącej naszej części Europy - podkreślił polski przywódca.

Andrzej Duda spotkał się z Joe Bidenem. O czym rozmawiali?

Prezydent nawiązał do rozmowy z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. - Mogę państwu zdradzić, że we wcześniejszej rozmowie, którą prowadziłem z panem prezydentem Joe Bidenem, pan prezydent bardzo wyraźnie podkreślił, że to jest tak, że to nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, w tym bezpieczeństwo Polski, tych krajów, które zostały przyjęte do NATO, a wyszły kiedyś zza żelaznej kurtyny, leży mu bardzo na sercu. Bo - jak powiedział - sam kiedyś był architektem przyjęcia tych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślił Andrzej Duda.

Sam osobiście nad tym pracował, żeby te kraje zostały przyjęte, więc to, by dzisiaj czuły się i ich obywatele czuli się pewnie i bezpiecznie jako członkowie Sojuszu, bardzo mu leży na sercu. Andrzej Duda

Podkreślił, że to z naszego punktu widzenia jest bardzo dobrą wiadomością. Prezydent Duda zaznaczył, że wśród tematów rozmowy z prezydentem USA były też odstraszanie, współpraca militarna, relacje dotyczące Rosji. - I spodziewamy się od strony amerykańskiej informacji po rozmowie z prezydentem (Rosji) Putinem, tak to zostało wstępnie zapowiedziane - mówił polski przywódca.

RadioZET.pl/PAP