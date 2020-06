Spotkanie Duda-Trump. Polska delegacja przejdzie test na koronawirusa

Prezydent w środę nad ranem polskiego czasu przyleciał do Waszyngtonu, gdzie spotka się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Odbędą się też rozmowy obu delegacji.

W związku z wizytą zastosowano specjalne środki ostrożności. Jak podała stacja CNBC, zarówno polska jak i amerykańska delegacja zostaną poddane testom na obecność koronawirusa.

Wszyscy członkowie delegacji polskiej i amerykańskiej zostaną poddani testom pod kątem ich ochrony, a także ochrony prezydentów Trumpa i Dudy

- powiedział jeden z urzędników USA, na których powołuje się CNBC.

Spotkanie Duda-Trump o Trójmorzu, koronawirusie i 5G

Według Andrzeja Dudy wizyta w USA to okazja do wzmocnienia relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Duda podkreślił, że zaproszenie go do Białego Domu przez prezydenta Trumpa to dobra wiadomość przede wszystkim dla Polski, bo oznacza, że nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest w USA traktowany bardzo poważnie.

Jestem pierwszym prezydentem, który został zaproszony na bezpośrednie spotkanie z panem prezydentem Trumpem po przerwie w bezpośredniej polityce międzynarodowej, która była spowodowana pandemią koronawirusa

– dodał.

Wyraził satysfakcję, że środowe spotkanie będzie okazją do wzmocnienia więzi sojuszniczych, budowania dalej relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Przede wszystkim więzi gospodarczych. Mówimy tutaj o inicjatywie Trójmorza, w którą USA są zaangażowane i która leży w ścisłym zainteresowaniu prezydenta Donalda Trumpa

– powiedział Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, chodzi także o współpracę medyczną. Wskazywał, że dwa miesiące temu podczas rozmowy telefonicznej z Trumpem mówił o tym, że chciałby, aby polscy naukowcy współpracowali z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych w opracowaniu szczepionki przeciwko koronawirusowi.

To na pewno też będzie przedmiotem naszych rozmów

– mówił prezydent.

Tematami rozmowy z prezydentem USA będą też, mówił prezydent, kwestie energetyczne, cyberbezpieczeństwo i „bezpieczeństwo w telekomunikacji, a więc w podtekście 5G”.

Na pewno będziemy mieli jutro dobre spotkania, bardzo merytoryczne, w bardzo mocnej reprezentacji

– zapewnił Andrzej Duda.

Pytany, z jakim przesłaniem przyleciał do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem USA, powiedział: „Przede wszystkim z przesłaniem tego, że jesteśmy dużym krajem Środkowej Europy, bardzo ambitnym, który od lat uważa Stany Zjednoczone za swojego bliskiego przyjaciela, bliskiego sojusznika; że zawsze właściwie otrzymywaliśmy od Stanów Zjednoczonych to, co uważamy za dobro”.

Andrzej Duda w USA. Harmonogram wizyty

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, który towarzyszy prezydentowi w czasie wizyty w Waszyngtonie, poinformował, że podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu zaplanowano jego spotkanie w cztery oczy z prezydentem USA.

Po tej rozmowie obędą się rozmowy planarne delegacji obu krajów; następnie prezydenci Polski i USA spotkają się z przedstawicielami mediów. Rozmowy mają się rozpocząć w środę po godzinie 14 czasu miejscowego (20 czasu polskiego).

Według Szczerskiego Andrzej Duda wraz z Donaldem Trumpem wydadzą wspólne oświadczenie, które będzie podsumowaniem głównych, poruszanych w obu rozmowach tematów. Minister wymienił dwie duże grupy tematów. Są to - jak mówił - bezpieczeństwo militarne, energetyczne i zdrowotne, a także kwestie rozwoju gospodarczego: inwestycji amerykańskich, inicjatywy Trójmorza oraz rozwoju sieci 5G i połączeń telekomunikacyjnych. Szczerski wyjaśnił, że ostateczny kształt oświadczenia będzie zależał od przebiegu rozmów i zostanie przyjęty dopiero po ich zakończeniu.

Godz. 9.30 (15.30 czasu polskiego)Wypowiedź Prezydenta RP dla przedstawicieli polskich mediów

Godz. 11.30 (17.30 czasu polskiego) Ceremonia wręczenia Orderu Orła Białego przyznanego pośmiertnie o. Łucjanowi Królikowskiemu. Order odbierze Ojciec Prowincjał amerykańskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych James McCurry

Godz.14.15 (20.15 czasu polskiego) Powitanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa w Białym Domu

Godz. 14.20 (20.20 czasu polskiego) Rozmowy Panów Prezydentów

Godz. 14.45 (20.45 czasu polskiego) Rozmowy delegacji pod przewodnictwem Panów Prezydentów

Godz. 15.30 (21.30 czasu polskiego) Spotkanie Panów Prezydentów z przedstawicielami mediów

Godz. 16.00 (22 czasu polskiego) Pożegnanie Prezydenta RP przez Prezydenta USA

RadioZET.pl/PAP/CNBC