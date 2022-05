Andrzej Duda przebywał obecnie w Ukrainie. "W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny" - poinformowała Kancelaria Prezydenta na Twitterze, po północy w nocy z soboty na niedzielę.

KP opublikowała również w mediach społecznościowych zdjęcie ukazujące Andrzeja Dudą, który wita się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem - Wołodymyrem Zełenskim.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że prezydent wygłosi przemówienie przed Radą Najwyższą Ukrainy. - Będzie pierwszą głową państwa, która w ten sposób została uhonorowana od początku wojny - podkreślił.

Andrzej Duda w Ukrainie. Prezydent wygłosi orędzie w parlamencie

- W swoim wystąpieniu prezydent z pewnością odwoła się do historii polsko-ukraińskiej, ale przede wszystkim odda hołd tym, którzy walcząc w obronie Ukrainy, walczą w obronie Europy - mówił prezydencki minister. Zapowiedział też, że Duda spotka się w cztery oczy z Zełenskim. Przewidziano także rozmowy dwustronne delegacji.

To kolejna wizyta polskiego prezydenta w Kijowie od momentu, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. Wcześniej Duda gościł u naszych zachodnich sąsiadów w kwietniu - razem z prezydentami Estonii, Łotwy i Litwy: Alarem Karisem, Egilsem Levitsem i Gitanasem Nausedą. Po powrocie do kraju był pod wrażeniem tego, co zobaczył.

- To jedna z wizyt, którą zapamiętam do końca życia, zwłaszcza obraz pola walki, gotowy do obrony Kijów, a przede wszystkim niezwykła determinacja do obrony swojej Ojczyzny - powiedział wówczas na dworcu w Przemyślu.

Prezydenci odwiedzili też wówczas podkijowskie miejscowości - Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie miały miejsce masowe zbrodnie wojsk rosyjskich na ukraińskiej ludności cywilnej

RadioZET.pl/PAP/Twitter

