Duda wspomina rozmowę z Zełenskim. "Andrzej, być może widzimy się po raz ostatni"

Bardzo liczyłem wtedy na jego wsparcie. Nigdy nie przypuszczałem, w tamtym momencie, kiedy widzieliśmy się w Odessie, że może dojść do tak spektakularnego ataku Rosji na Ukrainę. W taki sposób nasza znajomość się scementowała, tuż przed atakiem i potem, kiedy faktycznie dzwoniłem do niego codziennie. Autentycznie bałem się, że już go nie usłyszę - przyznał Andrzej Duda, który w rozmowie z "Polska The Times" opisał swoje relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.