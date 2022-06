Zybertowicz o "unii polsko-ukraińskiej". "Wspaniała przygoda dla młodych ludzi"

- Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś unii polsko-ukraińskiej albo Rzeczypospolitej wielu narodów nie mogłaby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi. To jest wyzwanie o wiele ambitniejsze niż włączenie się Polski do przecież już gotowych organizmów, jakim jest NATO i Unia - powiedział w rozmowie z "Polska TheTimes" doradca społeczny prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz.

Prof. Andrzej Zybertowicz udzielił wywiadu "Polska Times". Choć na co dzień jest m.in. doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy, zaznaczono, że swoje opinie w rozmowie wyraził "jako analityk i socjolog".

Zybertowicz: nie można wykluczyć palestynizacji tej wojny

Powiedział m.in., że "nie można wykluczyć palestynizacji wojny na Ukrainie, sytuacji w której wojna latami będzie przygasać i rozpalać się na nowo w którymś z regionów naszego sąsiada".

Być może kluczem jest tu wrażliwość niemieckiej opinii publicznej. Znam Niemców, którzy szczerze uwierzyli, że można na zasadach demokratycznych zbudować ład ponadnarodowy. Są oni jednak zdolni do uczciwej refleksji, do wyciągnięcia odważnych wniosków z tej wojny. Jeśli Niemcy jako państwo będą chcieli uczciwie - w prawdziwej dyskusji z mniejszymi krajami UE - programować nową politykę, pojawi się nadzieja dla naszych dzieci, dla Europy, a nawet dla świata Andrzej Zybertowicz

Dodał, że jeśli wzorcem będzie postawa byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, "cała ofiara Ukraińców i poświęcenie wielu wspierających krajów pójdzie na marne".

Zybertowicz o "unii polsko-ukraińskiej"

Socjolog stwierdził też, że w ostatnich latach często powtarzano, że po tym, jak zostały zrealizowane dwa ważne cele polskiej polityki zagranicznej - wejście do NATO i do Unii, polskiej polityce zabrakło "jakieś wspólnej doniosłej wizji racji stanu, która by godziła opozycję i rządzących".

- Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś unii polsko-ukraińskiej albo Rzeczypospolitej wielu narodów nie mogłaby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi. To jest wyzwanie o wiele ambitniejsze niż włączenie się Polski do przecież już gotowych organizmów, jakim jest NATO i Unia. Mamy szansę zbudować nową płaszczyznę integracji, wykorzystać to, czego się nauczyliśmy z integracji europejskiej dla integracji wschodnioeuropejskiej, bez tamtych błędów, innymi ścieżkami, uwzględniającą naszą regionalną specyfikę - powiedział Zybertowicz.

