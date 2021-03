Andżelika Borys skazana na 15 dni aresztu. Borys była sądzona za zamkniętymi drzwiami w milicyjnym areszcie. Jak dowiedział się reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski, białoruskie władze postanowiły od razu przeprowadzić proces, bez przewożenia Borys do sądu.

Borys została zatrzymana we wtorek po południu. Toczy się wobec niej postępowanie administracyjne, zagrożone karą grzywny lub aresztu. Według władz doszło do złamania przepisów o organizacji imprez masowych. Według Andrzeja Pisalnika, redaktora portalu Znadniemna.pl i działacza ZPB, Angelika Borys została zatrzymana za organizację Kaziuków, czyli tradycyjnego jarmarku, który ZPB organizuje co roku. W tym roku odbył się 7 marca. "Do procesu, który powinien rozpocząć się w ciągu trzech dni, ma pozostać w areszcie" – dodał Pisalnik w rozmowie z PAP.

Andżelika Borys skazana na 15 dni aresztu. Nie trafiła do sądu

Według Związku Polaków na Białorusi prześladowanie Borys za pielęgnowanie polskich tradycji i kultury w środowisku polskiej mniejszości jest aktem „zastraszania całego środowiska polskiej mniejszości na Białorusi”.

Działacze ZPB apelują do Białorusinów niezależnie od narodowości o solidarność z polską mniejszością i jej liderką.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z panem ministrem Marcinem Przydaczem. Liczymy na to i apelujemy, aby jak najszybciej doszło do zwolnienia z aresztu pani Andżeliki Borys, niedawno ponownie wybranej na prezes Związku Polaków na Białorusi" - powiedział PAP minister w Kancelarii Prezydenta RP.

"Oczekujemy, że działania na rzecz polskiej społeczności na Białorusi, na rzecz zachowania polskiej tożsamości, polskiej kultury i języka nie będą się spotykały z reakcjami ze strony władz białoruskich, które są sprzeczne z międzynarodowymi porozumieniami oraz wzajemnymi polsko-białoruskimi porozumieniami" - oświadczył Kwiatkowski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło we wtorek wieczorem sprzeciw wobec zatrzymania Borys przez służby białoruskie. MSZ zaapelowało o jak najszybsze zwolnienie Borys i "zaprzestanie arbitralnych prześladowań przedstawicieli mniejszości polskiej". We wtorek, "w godzinach wieczornych do MSZ RP wezwany został Chargé d’Affaires Ambasady Republiki Białorusi". "Przedstawiciel białoruskiej dyplomacji odebrał jednoznaczny sygnał, że działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych oraz dwustronnymi zobowiązaniami polsko-białoruskimi dotyczącymi ochrony mniejszości polskiej" - czytamy we wtorkowym komunikacie Biura Rzecznika Prasowego MSZ.

"Zdecydowanie potępiam zatrzymanie Andżeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Reżim stosuje coraz większe represje nie tylko przeciwko własnym obywatelom, ale także mniejszościom narodowym na Białorusi. Jest to niedopuszczalne i niszczy stosunki z innymi krajami" - napisała liderka białoruskiej opozycji Swietłana Ciechanouska.

RadioZET.pl/ PAP/ Miłosz Gocłowski