Ashli Babbit zginęła na Kapitolu. "Była zagorzałą zwolenniczką Trumpa"

Ashli Babbit z San Diego, weteranka sił powietrznych USA z 14-letnim stażem została postrzelona w klatkę piersiową przez funkcjonariusza policji podczas środowych zamieszek na Kapitolu w Waszyngtonie. Kobieta w stanie krytycznym trafiła do miejscowego szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Informację o śmierci kobiety potwierdziła telewizja Fox News. Teściowa Babbit w rozmowie z dziennikarzami stacji powiedziała, że była zdziwiona zachowaniem żony jej syna. - Naprawdę nie wiem, dlaczego zdecydowała się pojechać do Waszyngtonu - dodała.

Mąż kobiety w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną KUSI-TV powiedział, że Ashli Babbit była zagorzałą zwolenniczką Donalda Trumpa i "wielką patriotką dla wszystkich, którzy ją znali". Kobieta wielokrotnie publikowała na swoim Twitterze posty wspierające Trumpa.

Cztery osoby zmarły w trakcie zamieszek na Kapitolu

Sympatycy prezydenta USA Donalda Trumpa wtargnęli w środę do gmachu Kongresu, doprowadzając do wstrzymania posiedzenia amerykańskiego parlamentu, który zebrał się, aby zatwierdzić wyborczą wygraną prezydenta-elekta Joe Bidena. Demonstrantom udało się wejść m.in. do sali obrad Izby Reprezentantów oraz biura szefowej tej izby Nancy Pelosi. Zdjęcia przechadzających się po korytarzach Kongresu sympatyków Trumpa z flagami Konfederacji oraz bronią obiegły cały świat.

Według informacji waszyngtońskiej policji w trakcie środowych zamieszek śmierć poniosły cztery osoby. Policja stwierdziła, że zarówno służby bezpieczeństwa, jak i zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa stosowali środki chemiczne podczas kilkugodzinnej okupacji budynku Kapitolu. Przed gmachem i w jego wnętrzu dochodziło do bójek. Funkcjonariusze policji w Waszyngtonie podali, że unieszkodliwili dwie bomby, jedną znalezioną przed siedzibą Demokratów, a drugą przed siedzibą Republikanów.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl