"Atak atomowy na Ukrainę może wciągnąć NATO w wojnę". Senator USA ostrzega

Użycie broni jądrowej na Ukrainie może mieć konsekwencje dla krajów NATO i stanowić powód do przyłączenia się do konfliktu z Rosją - podkreślił Jack Reed, szef komisji obrony Senatu USA. To kolejny sygnał z Zachodu do Kremla, aby w ogóle nie brał pod uwagę szantażu nuklearnego w odpowiedzi na niepowodzenia podczas wojny w Ukrainie.