Atak na most Krymski, Rosja ma "nowy trop"? "Odkryliśmy już trasę ciężarówki"

Rosja uważa, że za atakiem na most Krymski może stać Bułgaria. Kreml nie ujawniła jednak żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić ten zarzut. Eksperci uważają, że oskarżenia mogą mieć na celu destabilizację sytuacji politycznej w Bułgarii.

Rosja zasugerowała, że za atakiem na most Krymski może stać Bułgaria. - Odkryliśmy już trasę ciężarówki, w której doszło do wybuchu. To Bułgaria, Gruzja, Armenia, Osetia Północna oraz Kraj Krasnodarski – powiedział Aleksandr Bastrykin, przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

Oskarżenia pod adresem Sofii pojawiły się także na oficjalnych kanałach na Telegramie. "Zrobiono to w Bułgarii" - napisał Aleksandr Kots, korespondent wojenny gazety "Komsomolskaja Prawda". "Oznacza to, że oprócz Ukrainy w przygotowaniu tego aktu terroru mogły uczestniczyć także zagraniczne służby wywiadowcze" - dodał.

Atak na most Krymski. Rosja oskarża Bułgarię

Bułgaria to jedyne państwo należące do Unii Europejskiej i NATO, które znalazło się na rosyjskiej liście. Moskwa nie przedstawiła jednak jak dotąd żadnych dowodów potwierdzających te zarzuty. Z kolei bułgarscy politycy zadeklarowali, że zależy im na jak najszybszym wyjaśnieniu tych doniesień.

– Nie da się sprawdzić informacji przekazanych przez Rosję, ani dotyczących trasy, ani dotyczących ciężarówki czy materiałów wybuchowych – powiedział w rozmowie z Deutsche Welle Tihomir Bezłow, ekspert ds. bezpieczeństwa w sofijskim Centrum Studiów nad Demokracją.

ZOBACZ TAKŻE: Ataki Rosjan to nie tylko zemsta za Krym? Propaganda zdradziła, o co chodziło

Oskarżenia ze strony Rosji wywołały duże emocje w Bułgarii. Eksperci zauważają, że taki właśnie był cel rządzących na Kremlu. Pogrążona w kryzysie politycznym Bułgaria jest mocno podzielona w sprawie wojny w Ukrainie. "Oficjalne oświadczenie Kremla w sprawie eksplozji nad Cieśniną Kerczeńską jest wodą na młyn prorosyjskich sił w Bułgarii" - zauważa Deutsche Welle.

Rosja chce wywołać kryzys w Bułgarii?

Tihomir Bezłow zwraca także uwagę na inny aspekt "bułgarskiego tropu". – Skłócone ze sobą partie prozachodnie mają od wyborów sprzed roku większość w parlamencie i mogłyby wbrew woli prezydenta Radewa porozumieć się ze sobą w sprawie dostaw broni do Ukrainy.

Kristian Winegin z prorosyjskiej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej wezwał już prezydenta Rumena Radewa do "wysłania szybkiego i klarownego sygnału i niedopuszczenia, by Bułgaria stała się stroną konfliktu".

RadioZET.pl/ Deutsche Welle