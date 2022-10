Bezczelne kłamstwa Putina. Tak wezwał Zachód do doprowadzenia do pokoju

Władimir Putin wziął w czwartek 27 października udział w forum dyskusyjnym Klubu Wałdajskiego. W przemówieniu odwracał uwagę od odpowiedzialności Rosji za brutalną wojnę w Ukrainie.

Prezydent Rosji zarzucił Zachodowi, że próbuje narzucać Rosji swoje wartości, w tym liberalną ideologię. Zalecił, by przywódcy europejscy i amerykańscy nie widzieli we wszystkim "kremlowskich intryg".

Bezczelne kłamstwa Putina. Mówił o Ukrainie, Zachodzie i wartościach

- Próbujemy budować relacje z największymi krajami Zachodu. Nasze przesłanie jest jasne: przestańmy być sobie wrogami, żyjmy w harmonii. Zbudujmy relacje na zaufaniu, dialogu i doprowadźmy do pokoju – powiedział Putin, nie wspominając, że od 24 lutego prowadzi brutalną wojnę w Ukrainie.

Putin obwiniał Zachód, że to on prowokuje ogólnoświatowy konflikt z użyciem bomby jądrowej. Zupełnie pominął stosowany przez Kreml terroryzm nuklearny. - Nigdy nie mówiliśmy o własnej inicjatywie z możliwym użyciu broni jądrowej przez Rosję, a jedynie sugerowaliśmy słowa przywódców państw zachodnich – kłamał Putin.

Włodarz Kremla mówił też, że Ukraina pod władzą komunistów "ewoluowała w sztuczne państwo", a jedynym gwarantem jej suwerenności może być Rosja.

Zbrodniarz wojenny z Kremla wyraził też przekonanie, że prędzej czy później Zachód będzie musiał przystąpić do negocjacji z Rosją. - Oczywiście im szybciej, tym lepiej - dodał.

Podkreślił, że Moskwa widzi dwa rodzaje Zachodu i jest gotowa do rozmów tylko "z jednym". - Są dwa rodzaje. Zachód chrześcijańskich wartości, patriotyzmu. I ten rodzaj Zachodu jest nam bliski. Ale jest też Zachód agresywny, neokolonialny, kosmopolityczny. I Rosja nigdy nie zawrze pokoju z tym drugim rodzajem Zachodu – ostrzegał włodarz Kremla.

W kwestii okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie Putin powiedział, że misja Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) powinna "jak najszybciej" zbadać ukraińskie obiekty jądrowe. Powtórzył absurdalny zarzut Kremla, jakoby Kijów szykował się do użycia "brudnej bomby". - Mówią, że MAEA chce sprawdzić ukraińskie obiekty jądrowe. Jesteśmy za. I należy to zrobić tak szybko, jak to możliwe - ocenił.

RadioZET.pl/Tass.ru/Interfax.ru