Alaksandr Łukaszenka przekazał światu: „Żyję i nie jestem za granicą”. Tym samym uciął spekulacje na temat ucieczki bądź wylotu za granicę.

Dodał, że tego rodzaju plotki „rozkręcają świadomi”, czyli przeciwnicy jego rządów. Z miejsca skrytykował narastające strajki w całym kraju, zwłaszcza w przedsiębiorstwach. Tysiące pracowników daje jasny sygnał zagłosowania za Swiatłaną Cichanouską. Głosy nielicznych zwolenników Łukaszenki, najczęściej kierownictw zakładów, giną w tym tłumie.

Wielu Białorusinów odczytuje ten sygnał jasno – wyniki wyborów prezydenckich sfałszowano. Na potwierdzenie – dziś Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła miażdżące zwycięstwo Łukaszenki, który miał zdobyć 80,1 proc. głosów. Cichanouska, zmuszona do opuszczenia kraju, uzyskać miała 10,1 proc.

Tymczasem dyktator białoruski niespecjalnie przejmuje się doniesieniami o torturach i cierpieniach tysięcy aresztowanych ludzi. Dziś przekazał, że kluczowa dla kraju jest… walka o traktory.

Wszyscy walczą teraz o rynki, żeby wcisnąć traktor i coś tam jeszcze. Jeśli się zatrzymamy, to już nie rozkręcimy naszej produkcji. (…) Ludziom trzeba to wytłumaczyć – chcecie, to protestujcie, chcecie pracować – pracujcie