Do zatrzymania doszło w Grodnie. Na filmie opublikowanym na Twitterze przez dziennikarza Andrzeja Poczobuta widać, jak milicjanci prowadzili dziewczynę do radiowozu. „13-letnie dziecko zatruto gazem i wleczono jak worek z ziemniakami. Zatrzymano ją razem z ojcem - napisał Poczobut.

Jak dodał, mężczyzna i córka to najprawdopodobniej przypadkowi przechodnie. "Ojca do Październikowego Komisariatu, córkę do Leninowskiego. Dziecko z milicja zabrała matka. Rodzina nie chce komentować zdarzenia” – czytamy.

Brutalne zatrzymanie na Białorusi. Kolejny dzień protestów

W niedzielę po raz kolejny tysiące ludzi na Białorusi wyszło na ulice, aby sprzeciwić się reżimowi Alaksandra Łukaszenki. MSW oszacowało, że w Mińsku protestowało 10 tys. osób. Agencja Intefax-Zapad pisała o ponad 100 tys. uczestników.

W Mińsku odbył się wielotysięczny pochód pod hasłami uwolnienia więźniów politycznych. Pod wieczór uczestnicy demonstracji w stolicy Białorusi rozeszli się, ale milicja zatrzymywała nadal pojedyncze osoby. Wcześniej do zatrzymań doszło w kilku miejscach: na prospekcie Dzierżyńskiego, koło stacji metra Michałowa i na prospekcie Zwycięzców.

Cotygodniowe manifestacje rozpoczęły się po wyborach szefa państwa z 9 sierpnia, w których według oficjalnych wyników zwyciężył Łukaszenka. Są one powszechnie uważane za sfałszowane.

RadioZET.pl/Twitter/PAP