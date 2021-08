Białoruski reżim jest gotów uwolnić Andżelikę Borys i Andrzeja Poczobuta, jeśli ci przyznają się do winy i poproszą Alaksandra Łukaszenkę o ułaskawienie – ustaliła "Rzeczpospolita". Dziennik powołał się na propozycję byłego opozycjonisty białoruskiego, który przeszedł na stronę reżimu Łukaszenki i działa z jego upoważnienia.

Białoruś. Reżim Alaksandra Łukaszenki od ponad pięciu miesięcy przetrzymuje w areszcie członków nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi: Andżelikę Borys i Andrzeja Poczobuta. I stale wydłuża im areszt. Pozostali z aresztowanych wiosną członków ZPB opuścili celę, godząc się jednocześnie na wyjazd z Białorusi. Na podobny krok nie zdecydowali się Borys i Poczobut.

Jak podała w piątek "Rzeczpospolita", reżim Łukaszenki złożył aresztowanym Polakom kolejną propozycję. Przekazał ją wysłannik dyktatora, a wcześniej opozycjonista i więzień polityczny.

Białoruś. Łukaszenka stawia więzionym Polakom propozycję. "Zasługują na uwolnienie"

– Wyjdą na wolność, jeżeli przyznają się do winy i napiszą list do prezydenta z prośbą o ułaskawienie – powiedział "Rz" Juryj Waskrasienski, były opozycjonista, a obecnie stojący na czele wspieranego przez reżim Okrągłego Stołu Sił Demokratycznych w Mińsku. Otrzymał w tej sprawie upoważnienie Łukaszenki do sporządzenia listy osób, które "zasługują na uwolnienie", pod stosownymi warunkami.

Pośrednik władz z Mińska podkreślił, że zwrócił się do więzionych Polaków dwukrotnie. Napisanie przez nich listu do dyktatora oznaczałby nie tylko przyznanie się do sfabrykowanych zarzutów, ale i uznanie Łukaszenki za zwycięzcę wyborów prezydenckich z 2020 roku.

– Dla niektórych ludzi poczucie sprawiedliwości i godności osobistej jest mocniejsze od strachu przed więzieniem. Andrzej należy do grona takich ludzi – powiedziała "Rzeczpospolitej" Oksana Poczubut, żona aktywisty. Wysłaniec Łukaszenki stwierdził, że nie ma dla więzionych innej drogi na wolność niż list z prośbą o ułaskawienie. – Ich upór do niczego nie doprowadzi. A chodzi o poprawę białorusko-polskich relacji – zakończył.

RadioZET.pl/Rp.pl