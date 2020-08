Białoruś wciąż pogrążona jest w kryzysie politycznym jaki wybuchł po wyborach prezydenckich. Tymczasem białoruskie ministerstwo obrony zapowiedziało organizację manewrów wojskowych pod Grodnem. Odbędą się one w dniach 28-31 sierpnia.

„W celu przeprowadzenia kompleksowych manewrów taktycznych utworzona została grupa wojsk, w skład której wchodzą wojska powietrznodesantowe, zmotoryzowane, czołgowe, artyleryjskie, a także bezzałogowe aparaty latające i oddziały walki radioelektronicznej” - poinformowano.

Białoruś. MON zapowiada manewry wojskowe pod Grodnem

W celu zabezpieczenia grupy z powietrza z lotniska w Maczuliszczach do Lidy zostaną przebazowane śmigłowce. Batalion spadochroniarzy już udał się do wyznaczonego punktu i przystąpił do działań w zakresie zwalczania dywersji.

Poinformowano również, że na poligonie w Domanowo dywizjony systemów rakietowych przeprowadzą strzelania bojowe z zestawu Tunguska.

Lotnictwo będzie kontynuowało planowe loty samolotów An-26, Jak-130, Su-30SM w ramach ochrony granicy z powietrza.

Łukaszenka: protestami kierują USA, a Europejczycy im przygrywają

Protestami na Białorusi kierują i zarządzają USA, a Europejczycy im przygrywają - oświadczył w piątek białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z pracownikami agrokombinatu Dzierżyński pod Mińskiem.

"Przygotowywali dla nas ten bałagan. I Rosja bała się nas stracić. Zachód zdecydował nas jakoś podciągnąć, oczywiście, jak dzisiaj widzimy, przeciw Rosji" - powiedział Łukaszenka, cytowany przez państwową agencję BiełTA.

"Planują to wszystko i zarządzają USA, a Europejczycy przygrywają. Tak powiedzieli - tak zrobią. Utworzono specjalne centrum pod Warszawą. Kontrolujemy, wiemy, czym się zajmuje. Zaczęli szczękać gąsienicami. Wiecie, kiedy obok jest niespokojnie i czołgi zaczynają się przemieszczać i samoloty latać, to nie jest to przypadkowe" - oznajmił.

RadioZET.pl/PAP