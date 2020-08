Białoruś wciąż protestuje przeciwko sfałszowanym wyborom i reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska w opublikowanym w środę nagraniu wideo wezwała Radę Europejską, by nie uznawała sfałszowanych wyników wyborów na Białorusi. Przebywająca na Litwie polityk zaapelowała o "uszanowanie wyboru Białorusinów". Z kolei przed mińską fabryką traktorów (MTZ) zebrało się w środę rano kilkaset osób, by wesprzeć komitet strajkowy robotników. Pod bramę zakładu przyjechali także funkcjonariusze OMON, którzy wezwali zebranych do rozejścia się. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.