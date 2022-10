Biden spotka się z Putinem na wyspie Bali? Zaskakujące słowa prezydenta USA

Już w listopadzie może dojść do spotkania prezydenta USA Joe Bidena z Władimirem Putinem. Amerykański przywódca został o to zapytany przez dziennikarzy, kiedy zmierzał do śmigłowca Marine One. - To się okaże - odpowiedział.

Szczyt przywódców G20 na Bali odbędzie się w dniach 15-16 listopada. Ewentualne spotkanie z Putinem byłoby pierwszym kontaktem przywódców USA i Rosji od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym.

Joe Biden spotka się z Władimirem Putinem?

Prezydent Biden stwierdził też, że jest "zawiedziony" środową decyzją państw OPEC+ o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej przez największych producentów surowca. Dodał przy tym, że "patrzy na alternatywy" dotyczące tego, jak nie dopuścić do wzrostu cen.

Biały Dom w środę zapowiedział, że wypuści na rynek dodatkowe 10 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych. Biden powiedział też, że mimo rozczarowania decyzją OPEC+, nie żałuje swojej podróży do Arabii Saudyjskiej.

- Zamiarem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie jest wymazanie jej z mapy świata, a jej stawką prawo Ukraińców do istnienia jako narodu - mówił Biden podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ we wrześniu.

Przypomniał też, że rosyjski dyktator zagroził użyciem broni jądrowej, "mając w całkowitej pogardzie międzynarodowe traktaty". Zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę. Jak dodał, Rosja sprzeniewierza się kluczowym zasadom tego układu.

RadioZET.pl/ PAP