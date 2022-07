"Szczera" rozmowa Blinkena z Ławrowem. Pierwsza od początku wojny. "Naciskałem"

Rozmawiałem dziś z szefem MSZ Siergiejem Ławrowem, naciskając go, by przyjął propozycję Stanów Zjednoczonych w sprawie uwolnienia obywateli USA: Paula Whelana i koszykarki Brittney Griner - powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Była to pierwsza rozmowa szefów dyplomacji Rosji i USA od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie.