Wołoszański o możliwości zamachu na Putina. "To wojna światowa"

Putin popełnia te same błędy, które popełnił Hitler, który przegrał wojnę - ocenił historyk Bogusław Wołoszański w rozmowie z Wirtualną Polską. Jego zdaniem po 24 lutego mamy do czynienia z kolejną wojną światową.

Wojna w Ukrainie weszła w fazę kontrofensywy wojsk podległych władzom w Kijowie oraz rosyjskiej odpowiedzi. Kreml odwołał zaplanowane pseudoreferenda ws. aneksji okupowanych terenów Ukrainy. O strategii Władimira Putina w rozmowie z Wirtualną Polską opowiadał historyk Bogusław Wołoszański, były autor programu telewizyjnego "Sensacje XX wieku".

- To zaskakujące, ale odnoszę wrażenie, że Putin popełnia te same błędy, które popełnił Hitler. Hitler przegrał wojnę, Niemcy przegrały wojnę. Ale zanim to się stało, to przynieśli ogrom nieszczęść, krwi, cierpień, popełniając straszne błędy i Putin te błędy powtarza - komentował.

Zamach na Putina wisi w powietrzu? Wołoszański komentuje

Wołoszański dodał: - Zaczął wojnę, kiedy gospodarka niemiecka, armia niemiecka nie była do tego przygotowana. Ostrzegali Hitlera, że poziom zbrojeń jest za niski. Hitler się o tym przekonał już bardzo szybko.

Jego zdaniem "każdy dyktator ma podstawową zasadę". - Wsadzać do więzienia, mordować tych, którzy są jego wrogami lub będą w najbliższej przyszłości wrogami. I to widzimy w działaniach Putina wobec opozycji w Rosji. Nawalny jest symbolem tego, co się tam stało. Wymordować opozycję albo zamknąć w łagrach. I usuwać ze swojego otoczenia tych, którzy nie klaszczą, którzy nie wiwatują na cześć genialności wodza - mówił historyk.

Przypomniał, że Hitler też był przekonany, że w ciągu 15-17 tygodni podbije Związek Radziecki. Ale w przypadku Hitlera można to zrozumieć. On nie rozumiał Rosji, on nie rozumiał Związku Radzieckiego. Putin powinien rozumieć, że Ukraina to też wielki kraj. Wywiad rosyjski był, czy w dalszym ciągu jest - tego nie wiemy - niesłychanie skuteczny. Powinien informować Putina, że zaczyna się kolejna wojna światowa, w której walczyć będą Ukraińcy, natomiast ich obrona będzie finansowana przez Zachód. Hitler popełnił ten błąd, bo nie uwzględnił, że Stany Zjednoczone wejdą do wojny - porównuje Wołoszański.

Wołoszański powiedział wprost, że mamy do czynienia z wojną światową po 24 lutego, kiedy Rosja w pełni zaatakowała Ukrainę. - Ponieważ proszę zobaczyć, jak ona się rozszerza. Mamy już Koreę Północną, mamy Chiny w tym. Cała właściwe Europa została zaangażowana. Walczą Ukraińcy, Europa ich wspiera. Tylko dzięki temu mogą tak długo walczyć - wyjaśnił.

Dodał: - Czy Putin nie dojdzie do wniosku, że stojąc wobec przegranej wojny naciśnie atomowy guzik - tego nie wiemy, bo nie znamy mechanizmów, które tego guzika atomowego strzegą.

Historyk nie wyklucza, że kremlowska elita zorganizuje zamach na Putina. - Przeciwko Hitlerowi wystąpiła niewielka grupa ludzi - tych najbardziej świadomych, najwyższych oficerów, arystokracji, duchowieństwa. Takiej sytuacji w Rosji nie ma. Nie należy sądzić, żeby tam pojawiła się zorganizowana grupa, która próbowałaby w sposób gwałtowny odsunąć Putina od władzy - ocenił.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska