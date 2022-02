Bombardowanie Ukrainy w ciągu kilku dni? "Musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz"

Zdaniem Andrija Melnyka kanclerz Niemiec Olaf Scholz powinien postawić prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi jasne ultimatum: "nadszedł czas, aby wreszcie zacząć działać". Jak powiedział, Rosja w każdej chwili może zaatakować naszych wschodnich sąsiadów bez pomocy i broni z Zachodu - Ukraina może tego ataku nie odeprzeć.

"Wojna staje się nieunikniona"

- Sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna. Mamy już wrażenie, że wojna staje się coraz bardziej nieunikniona – ostrzegł ambasador. - Cieszymy się, że nie ma paniki, ale musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz, że stolica może zostać zbombardowana w ciągu najbliższych kilku dni - dodał.

Melnyk ostrzegł przed militarną przewagą Rosji nad Ukrainą. - Jesteśmy łatwym łupem dla Putina - ocenił. Powtórzył żądanie władz swojego kraju dotyczące defensywnej broni z Niemiec. Jak powiedział, Ukraina potrzebuje 12 tys. pocisków przeciwpancernych i 1000 pocisków przeciwlotniczych do obrony przed rosyjskim atakiem.

Ambasador podkreślił także, że Ukraina chce stać się "częścią rodziny NATO". - Chcemy dołączyć do sojuszu obronnego i wnieść własny wkład - dodał Melnyk.

"Potencjalny atak miałby niesamowicie duże konsekwencje dla Rosji"

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock powiedziała w niedzielę wieczorem w programie telewizji ARD „Tagesthemen”, że Europa znajduje się w „absolutnie niepewnej sytuacji” w obliczu konfliktu Rosji z Ukrainą. Dodała, że dotąd jednak "nie ma oznak, że konflikt zbrojny jest już przesądzony".

- Próbujemy działań na wszystkich kanałach, aby utrzymać Rosję przy stole negocjacyjnym. Ale jeśli dojdzie do militarnego ataku Rosji na Ukrainę, zostaną nałożone surowe sankcje gospodarcze – zapewniła. - Nie boimy się konsekwencji, Rosja musi być tego świadoma, że potencjalny atak miałby niesamowicie duże konsekwencje dla Rosji - dodała.

Rozmowy Niemiec z Rosją nadal trwają, a kanclerz Olaf Scholz udaje się w poniedziałek na rozmowy mediacyjne do Kijowa, a we wtorek do Moskwy. Służby specjalne miały otrzymać rzekomo sygnał o możliwym rosyjskim ataku we wtorek – pisze w poniedziałek „Die Welt”.

RadioZET.pl/ PAP - Berenika Lemańczyk, Marzena Szulc