Johnson do Rosjan: gdybyście zobaczyli, co się dzieje, nie poparlibyście jego wojny

Brytyjski premier Boris Johnson zwrócił się we wtorek wieczorem bezpośrednio do Rosjan mówiąc im, że zasługują na to, by znać prawdę o toczonej na Ukrainie wojnie. Fragmenty zamieszczonego na Twitterze w formie nagrania wideo przemówienia wygłosił po rosyjsku.

W 42. dniu wojny w Ukrainie do obywateli Rosji zwrócił się Boris Johnson. Premier Wielkiej Brytanii opublikował w mediach społecznościowych nagranie swojego wystąpienia, w którym odniósł się m.in. do ostatnich doniesień o masakrze cywilnej ludności w Buczy i innych ukraińskich miastach.

Johnson do Rosjan: zasługujecie na prawdę

Jak stwierdził na początku filmiku, "okrucieństwa popełnione przez wojska rosyjskie w Buczy, Irpieniu i w innych miejscach na Ukrainie przeraziły świat". Potem szczegółowo opisał przykłady rosyjskiego barbarzyństwa.

- Cywile masakrowani - rozstrzeliwani ze związanymi rękami. Kobiety gwałcone na oczach swoich małych dzieci. Ciała ordynarnie palone, wrzucane do masowych grobów lub po prostu pozostawiane na ulicy. Doniesienia są tak wstrząsające i obrzydliwe, że nic dziwnego, iż rząd stara się je przed wami ukryć - mówił Johnson.

- Wasz prezydent wie, że gdybyście mogli zobaczyć, co się dzieje, nie poparlibyście jego wojny. Wie, że te zbrodnie zdradzają zaufanie każdej rosyjskiej matki, która z dumą macha na pożegnanie swojemu synowi, gdy ten idzie do wojska. I wie, że są one plamą na honorze samej Rosji. Plama, która z każdym dniem trwania wojny będzie coraz większa i bardziej nieusuwalna - kontynuował szef brytyjskiego rządu.

Wezwał mieszkańców Rosji do korzystania z połączeń internetowych VPN w celu uzyskania dostępu do niezależnych informacji z całego świata, a gdy już dowiedzą się prawdy, by się nią dzielili z innymi. - Wasz prezydent jest oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych. Ale nie mogę uwierzyć, że działa w waszym imieniu - zakończył Johnson, który ostatnie dwa zdania wypowiedział w języku rosyjskim.

RadioZET.pl/PAP/Twitter