Boris Johnson ponownie premierem Wiekiej Brytanii? "Kwestia interesu narodowego"

Liz Truss poinformowała, że rezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii i szefa Partii Konserwatywnej. Dymisja nastąpiła zaledwie po 45 dniach urzędowania. Tym samym Truss jest najkrócej urzędującym premierem na Wyspach. Dotychczasowym rekordzistą był George Canning, który w 1827 roku zmarł po 119 dniach urzędowania.

Liz Truss objęła stanowisko premiera po Borisie Johnsonie. Brytyjskie media podkreślają, że wielkim błędem okazał się ogłoszony cztery tygodnie temu przez ówczesnego ministra finansów Kwasi Kwartenga program cięć podatkowych. Truss i Kwarteng chcieli w ten sposób pobudzić wzrost gospodarczy, ale rynki finansowe fatalnie odebrały fakt, że cięcia miały zostać sfinansowane przez zwiększanie zadłużenia kraju w nadziei, iż późniejszy wzrost to zrekompensuje. Równie fatalnie przyjęte zostało przez opinię publiczną to, że w sytuacji rosnących kosztów utrzymania na cięciach podatkowych najwięcej mieli zyskać najlepiej zarabiający.

Boris Johnson ponownie premierem Wielkiej Brytanii?

Ani zastąpienie Kwartenga wywodzącym się z przeciwnej frakcji partyjnej Jeremym Huntem, ani stopniowe wycofywanie się rządu z niemal wszystkich złożonych obietnic, nie pomogło Truss, która coraz bardziej traciła zaufanie własnych posłów, a także biła rekordy negatywnych ocen w sondażach.

Wiele wskazuje na to, że do walki o władzę w partii i kraju wróci Boris Johnson. "The Times" podaje, że polityk sonduje środowisko Partii Konserwatywnej, przekonując, że jego powrót jest w tej chwili kwestią "interesu narodowego".

"Powiedziano mi, że Boris Johnson ma wystartować w konkursie na lidera torysów" – napisał dziennikarz "The Times" Steven Swinford.

Kandydatura Jonsona nie ma jednak na chwilę obecną większych szans. Faworytem bukmacherów jest Rishi Sunak. Za nim plasują się Penny Mordaunt i sekretarz obrony Ben Wallace.

Liz Truss rezygnuje. Kto zostanie nowym premierem na Wyspach?

Wybory nowego lidera Partii Konserwatywnej, który jednocześnie przejmie urząd premiera Wielkiej Brytanii, powinny zostać rozstrzygnięte do piątku 28 października - poinformował w czwartek Graham Brady, szef wpływowego partyjnego Komitetu 1922.

Zgodnie z partyjnym regulaminem, na kandydatów na lidera głosują najpierw członkowie klubu poselskiego, wyłaniając finałową dwójkę, spośród której nowego szefa partii wybierają wszyscy jej członkowie. Po rezygnacji Borisa Johnsona w lipcu proces wyłaniania jego następcy - z którego zwycięsko wyszła ówczesna minister spraw zagranicznych Liz Truss - trwał dwa miesiące.

Zgodnie z przewidywaniami wszystkie partie opozycyjne zażądały przeprowadzenia wyborów do Izby Gmin, twierdząc, że konserwatyści stracili mandat do rządzenia. Jednak biorąc pod uwagę, że wciąż oni mają bezpieczną większość, to o ile uda im się porozumieć między sobą i powołać rząd, nie będą musieli ich rozpisywać.

RadioZET.pl/ The Times/ BBC/ PAP