Ujawniono tajny plan. Ma powstać alternatywa dla UE, Polska zaproszona

Boris Johnson pracuje nad nowym model współpracy europejskiej, której miałby przewodzić jego kraj. Premier Wielkiej Brytanii liczy na zainteresowanie krajów, które są nieufne wobec Brukseli lub rozczarowane reakcją Niemiec na rosyjską agresję militarną wobec Ukrainy.

“Boris Johnson tka swoją sieć już od ponad miesiąca, według niektórych osób zaznajomionych z rozmowami i obecnych na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Premier po raz pierwszy przedstawił swój pomysł Wołodymyrowi Zełenskiemu podczas wizyty 9 kwietnia w Kijowie” - donosi Corriere della Sera.

Corriere della Sera: Boris Johnson pracuje nad alternatywą dla UE

Wielka Brytania miałaby przewodzić nowej wspólnocie, do której należałaby Ukraina, Polska, Estonia, Litwa, Łotwa, a w dalszej perspektywie także Turcja. Włoski dziennik ustalił, że rozmowy w sprawie tej inicjatywy już trwają, a Londyn coraz intensywniej zabiega o udział Ukrainy.

Johnson proponuje utworzenie sojuszu państw, które na pierwszym miejscu stawiają suwerenność narodową, liberalizm ekonomiczny i ostry sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Jak pisze Corriere della Sera, Ukraina jeszcze nie zajęła stanowiska wobec brytyjskiej inicjatywy, ale pozostawia sobie otwarte drzwi. Według dziennika Wołodymyr Zełenski czeka do unijnego szczytu 23 czerwca. Przywódcy 27 krajów UE mają wówczas podjąć decyzję, czy uznać Ukrainę jako formalnego kandydata do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Problemem mogą być państwa, które już od kilku lat stoją w kolejce do UE, czyli Albania i Macedonia Północna. Jak dotąd nie doczekały się ona nawet statusu kandydata, wobec czego przywódcy 27 państw, by uniknąć ich protestów, mogą ograniczyć się do niejasnego stwierdzenia, że Kijów “ma perspektywę europejską”.

W takim wypadku Zełenski mógłby potraktować inicjatywę Johnsona poważniej. Corriere della Sera spekuluje też, że plotki o nowej inicjatywie krążą teraz, by wywrzeć presję na europejskich przywódców, a sam Johnson chce wykorzystać to kartę przetargową w negocjacjach z Brukselą w sporych kwestiach po Brexicie.

Dziennik dostrzega również słabe punkty projektu Johnsona: Londyn długofalowo nie ma możliwości finansowego wsparcia Ukrainy na skalę UE, nie wiadomo również, czy Polska i kraje bałtyckie podejmą inicjatywę, która mogłaby pogorszyć ich stosunki z Brukselą.

