Boris Johnson przeprasza za imprezy w trakcie lockdownów. "Nie dopilnowaliśmy"

Brytyjski premier Boris Johnson przeprosił w poniedziałek za nieformalne spotkania towarzyskie i imprezy na Downing Street, które odbywały się w czasie restrykcji covidowych i zapowiedział szeroko zakrojone zmiany w sposobie zarządzania urzędem premiera. Odniósł się w ten sposób do opublikowanego wcześniej raportu na ten temat. Johnson dał jednak do zrozumienia, że nie zamierza podawać się do dymisji, czego oczekuje od niego opozycja i znaczna część opinii publicznej.