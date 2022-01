Bolsonaro trafił do szpitala. "W tej chwili nie ma prognozy, że prezydent wyjdzie"

W poniedziałek prezydent Brazylii Jair Bolsonaro został przyjęty do szpitala w Sao Paulo z silnym bólem brzucha, który może wskazywać na niedrożność jelit, na którą Bolsonaro leczony był w lipcu 2021 roku - poinformował lekarz prezydenta Antonio Luiz Macedo.

Brazylijska telewizja Globo poinformowała o przewiezieniu Jaira Bolsonaro do szpitala Vila Nova Star ok. godz. 1:30 czasu lokalnego. Macedo podkreślił, że nie da się wykluczyć konieczności przeprowadzenia operacji. Chirurg jest obecnie na Bahamach i czeka na samolot, którym wróci do Brazylii, aby ocenić stan prezydenta.

Brazylia. Prezydent Jair Bolsonaro trafił do szpitala

"Jest w stabilnym stanie, przechodzi leczenie i zostanie poddany ponownej ocenie przez zespół doktora Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo. W tej chwili nie ma prognozy, że wyjdzie ze szpitala" - możemy przeczytać w oświadczeniu szpitala, które opublikował Reuters.

Bolsonaro był kilkakrotnie hospitalizowany od czasu, gdy został dźgnięty nożem podczas swojej kampanii prezydenckiej w 2018 roku. W lipcu 2021 roku został przewieziony do Vila Nova Star z powodu niedrożności jelit. Wskutek odniesionej rany prezydent Brazylii przeszedł dotąd cztery operacje - przypomina portal Infobae.

Bolsonaro przebywał na wakacjach w stanie Santa Catarina, gdzie spotkał się ze swoimi sympatykami i zwiedził lokalne atrakcje. Opozycja skrytykowała prezydenta, że nie przerwał wakacji, gdy powódź nawiedziła wschodni stan Bahia.

RadioZET.pl/PAP