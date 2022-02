Rosja kpi z doniesień o inwazji na Ukrainę. "Opublikujecie kalendarz? Chcę zaplanować wakacje"

Wojna na Ukrainie coraz bliżej? Eksperci uważają, że to "wysoce prawdopodobne", a jako przykład przygotowań Rosjan do inwazji na naszych wschodnich sąsiadów podają m.in. gromadzących się w pobliżu Ukrainy rosyjskich żołnierzy.

Rosja zaatakuje Ukrainę? Media o ustaleniach służb wywiadowczych

W mediach pojawia się też coraz więcej doniesień od służb wywiadowczych państw NATO na temat planów i działań Kremla. Niektóre z nich zawierają nawet dokładną datę potencjalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zdaniem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga podawanie takich informacji do publicznej wiadomości "podnosi poprzeczkę" i krzyżuje potencjalne zamiary Moskwy.

Najnowsze doniesienia - które opublikowała brytyjski "The Sun" - mówiły o 16 lutego jako potencjalnym rozpoczęciu konfliktu poprzez kolejną eskalację napięcia we wschodniej części Ukrainy, kontrolowanej w dużej mierze przez prorosyjskich separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Przypomnijmy, że o uznanie niepodległości tych regionów zwrócił się do prezydenta Władimira Putina rosyjski parlament.

Każdy z "przecieków" wywiadowczych, które trafiły do mediów, mógł być jednak elementem rosyjskiej strategii dezinformacyjnej. Nikt bowiem nie jest w stanie w 100 procentach stwierdzić czy i kiedy wybuchnie wojna. Co ciekawe, do tych informacji w kpiący sposób odnieśli się już przedstawiciele rosyjskich władz.

Rosja kpi z doniesień o ataku. "Chciałabym zaplanować wakacje"

"Chciałabym zapytać, czy amerykańskie i brytyjskie źródła dezinformacji mogłyby opublikować kalendarz naszych przyszłych inwazji na ten rok? Chciałabym zaplanować sobie wakacje" - ironizowała w mediach społecznościowych Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

W sprawie wypowiedział się również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Noc minęła zupełnie zwyczajnie. Spaliśmy spokojnie, a nowy dzień zaczęliśmy profesjonalnie - powiedział, cytowany przez agencję AFP. Z kolei minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow skomentował, że doniesienia o dokładnym terminie rozpoczęcia ataku na Ukrainię "nie powiem, że nas rozbawiły, ale wprawiły w zakłopotanie".

