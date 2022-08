Były ambasador RP w Afganistanie o śmierci lidera Al-Kaidy. "Przerwana emerytura"

- Według skąpych doniesień al-Zawahiri był zrelaksowany i przebywając w Kabulu, odzyskał swobodę ruchu po dwóch dekadach ukrywania się gdzieś w Pakistanie - wyjaśnia Piotr Łukasiewicz w rozmowie z reporterem Radia ZET Michałem Makowskim.

- Dla starszego człowieka możliwość zamieszkania w stolicy, wydawałoby się normalnego i bezpiecznego kraju, była pewną przyjemnością. Rakieta z amerykańskiego drona zakończyła przyjemność dożywania spokojnej starości. Następca al-Zawahiriego, Saif al-Adel być może będzie próbował reorganizować Al-Kaidę - dodaje.

Lider Al-Kaidy nie żyje. Ajman al-Zawahiri zginął w ataku

Były ambasador zastanawia się nad wykorzystaniem drona do zabicia al-Zawahiriego. - Zdolności wywiadowcze i zdolności do przeprowadzenia precyzyjnego uderzenia w kraju, gdzie nie ma żadnych żołnierzy amerykańskich, budzą uznanie. To drugi atak drona na miasto. Poprzednim razem armia USA próbowała dokonać odwetu za zamach, który miał miejsce 26 sierpnia 2021 r. w Kabulu, podczas ewakuacji wojsk z Afganistanu - wskazał były ambasador w Afganistanie.

Zginęło w nim 13 amerykańskich żołnierzy i 170 afgańskich cywilów. Amerykanie zdecydowali się na uderzenie dronem, ale niestety pomylili się. Zamiast terrorystów zginęło 10 niewinnych cywilów, w tym 7 dzieci.

Na razie żadna organizacja terrorystyczna nie ogłosiła zamiarów pomszczenia lidera Al-Kaidy. Amerykanie zlikwidowali lub uwięzili większość, jeśli nie wszystkich, organizatorów ataków na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 r.

