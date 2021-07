Były ambasador USA w Polsce o Brzeziskim: To byłoby dobre dla naszych stosunków

Brak amerykańskiego ambasadora w Warszawie może komplikować relacje Polska-USA - mówi Radiu ZET były amerykański ambasador Daniel Fried. Przyznaje, że Mark Brzezinski to dobra kandydatura na to stanowisko.

Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce, w rozmowie z amerykańskim korespondentem Radia ZET Danielem Bociągą stwierdził, że Mark Brzezinski to najlepszy wybór.

- Ma mnóstwo dobrych kontaktów z prezydentem Joe Bidenem. To byłoby dobre dla Polski, dla Ameryki i dla naszych stosunków - mówi dyplomata. Jednocześnie podkreśla, że amerykański ambasador w Warszawie przecież ma wpływ na prowadzoną politykę.

W maju "The New York Times" podał, że administracja Joe Bidena wytypowała na nowego ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego. Jest on synem Zbigniewa Brezińskiego, byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego za czasów prezydentury Jimmy'ego Cartera. Jego kandydatura wymaga zgody władz w Polsce, której do tej pory kandydat nie otrzymał. Rząd w Warszawie dementuje medialne doniesienia, że blokuje Brzezinskiego w fotelu ambasadora.

RadioZET.pl