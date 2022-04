Były doradca Putina: to może zatrzymać wojnę w Ukrainie w ciągu 8 tygodni

Wojna w Ukrainie, która trwa już 47. dobę, może teoretycznie zakończyć się w ciągu ok. ośmiu tygodni. Tak przynajmniej twierdzi Andriej Iłłarionow, który przed laty pełnił funkcję doradcy ekonomicznego Władimira Putina.

B. doradca Putina: to może zatrzymać wojnę w 8 tygodni

Zdaniem ekonomisty skuteczną formą nacisku wobec Kremla byłyby mocniejsze sankcje ze strony państw zachodnich, przede wszystkim wprowadzenie "prawdziwego embarga na eksport ropy i gazu z Rosji".

- Założyłbym się, że prawdopodobnie w ciągu miesiąca lub dwóch rosyjskie operacje wojskowe w Ukrainie zostałyby wstrzymane - przyznał Illarionow w rozmowie z BBC. Jego zdaniem takie embargo "to jeden z bardzo skutecznych instrumentów, które wciąż są w posiadaniu państw zachodnich".

Iłłarionow był w latach 2000-2005 wysokim doradcą ekonomicznym oraz przedstawicielem Putina na spotkaniach grupy G8. Był również jednym z autorów reformy podatkowej wprowadzonej na początku XXI wieku.

W 2005 roku podał się do dymisji w akcie sprzeciwu przeciw szturmowi na szkołę w Biesłanie. We wrześniu 2004 roku placówka została zajęta przez czeczeńskich rebeliantów, który wzięli uczniów, nauczycieli i personel jako zakładników. Po dwóch dniach do budynku wkroczyły rosyjskie służby, co skończyło się śmiercią 334 osób.

Wojna w Ukrainie. UE przyjęła kolejne sankcje wobec Rosji

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem wstępne porozumienie w sprawie nowego, piątego pakietu sankcji osiągnęli ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej. Zakłada on zakaz zakupu i importu węgla oraz innych stałych paliw kopalnych do UE, jeśli pochodzą one z Rosji lub są z Rosji eksportowane, począwszy od sierpnia 2022 r.

Import węgla do Unii wart jest obecnie 8 mld euro rocznie. Sankcje obejmują zakaz udostępniania portów UE statkom pod banderą Rosji. Odstępstwa są przyznane na produkty rolno-spożywcze, pomoc humanitarną i energię.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo

RadioZET.pl/bbc.com/PAP/wikipedia.org