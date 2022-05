Były prezydent Ukrainy zatrzymany na granicy z Polską. Napisał do Zełenskiego

Petro Poroszenko został zatrzymany na granicy z Polską na przejściu w Rawie Ruskiej. Były prezydent próbował wyjechać z Ukrainy 27 oraz 28 maja, ale w obu przypadkach nie przeszedł kontroli granicznej. Ukraińskie media informowały, że pogranicznicy nie mogli potwierdzić QR kodu jego upoważnienia, wobec czego Poroszenko nie został przepuszczony.

W poniedziałek 30 maja b. prezydent Ukrainy zwrócił się po tych incydentach do urzędującego prezydenta – Wołodymyra Zełenskiego. Tekst apelu udostępnił na swoim profilu na Facebooku.

Poroszenko zatrzymany na granicy z Polską. Napisał do Zełenskiego

"Szanowny Panie Prezydencie! Zwracam się do Pana w drodze z Kijowa na Kongres i na szczyt Europejskiej Partii Ludowej (największa frakcja w Parlamencie Europejskim, przyp.) – najbardziej wpływowej rodziny politycznej w Europie, której członkami jest kierownictwo struktur unijnych" – pisze Poroszenko do Zełenskiego.

Następnie wyjaśnił, że z nieznanych przyczyn uniemożliwiono mu wyjazd jako delegata Ukrainy na Zgromadzenie Parlamentarne NATO. "Zamierzałem bronić Ukrainy na tegorocznym szczycie Sojuszu. Delegacja została zupełnie nielegalnie zatrzymana. Mam nadzieję, że wyciągnięto wnioski i nikt nie powstrzyma mnie przed (kolejnym, przyp.) wyjazdem" – napisał Poroszenko.

Zapowiedział tym samym kolejny wyjazd z kraju z upoważnieniem do jego reprezentowania. "Główny sygnał [...] to nadanie Ukrainie statusu kraju kandydata do członkostwa w UE już w czerwcu. To symbolicznie zbiega się z 5-leciem ruchu bezwizowego. Druga sprawa to wsparcie Ukrainy w wojnie Putina i przywrócenie integralności terytorialnej. To jest nasza wspólna wojna i dlatego dajcie Ukrainie więcej broni, a na Rosjan nałóżcie więcej sankcji" – kontynuował Poroszenko.

"W czyim interesie było zatrzymanie mnie na granicy? Naród ukraiński w tych trudnych czasach zasługuje na mądrość polityków. Kluczem do naszego sukcesu zawsze była silna armia, wewnętrzna jedność, silne wsparcie międzynarodowe i solidarność. A dziś wszyscy razem – rząd, opozycja i społeczeństwo obywatelskie – pracują nad budowaniem silnej, niezależnej, demokratycznej i europejskiej Ukrainy".

RadioZET.pl/Petro Poroszenko Facebook

