Carlos Menem nie żyje. Wiadomość o śmierci byłego prezydenta Argentyny podała tamtejsza agencja informacyjna Telam.

Menem był synem imigrantów z Syrii. Z wykształcenia prawnik, w latach 70. był gubernatorem prowincji La Rioja. Później przez kilka lat - w czasach rządów junty wojskowej - siedział w więzieniu.

W latach 1989-99 sprawował urząd prezydenta kraju. Jego 10-letnia prezydentura jest do dziś rekordem w historii Argentyny. W trakcie swoich rządów ściśle powiązał kurs argentyńskiego peso do dolara, przeprowadził powszechną prywatyzacją oraz sprowadził do kraju zagranicznych inwestorów. Dzięki temu spadła inflacja, a PKB znacznie wzrosło.

Carlos Menem nie żyje. Były prezydent Argentyny miał 90 lat

Jednocześnie krytykowany był za doprowadzenie do masowego bezrobocia, a także za autorytarne zapędy, gdy pod koniec drugiej kadencji próbował przeforsować zmiany w konstytucji, umożliwiające mu trzeci z rzędu start w wyborach. W 2003 roku raz jeszcze ubiegał się o urząd głowy państwa, przeszedł nawet do II tury z Nestorem Kirchnerem, lecz wycofał się, gdy sondaże dawały jego rywalowi miażdżące zwycięstwo.

Od 2005 roku Menem sprawował mandat senatora z okręgu La Rioja. W lipcu polityk skończyłby 91 lat.

RadioZET.pl/Telam/CNN/pl.wikipedia.org