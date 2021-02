Prawicowy polityk z Chile Ivan Roca pod ostrzałem krytyki. Członek prawicowej Niezależnej Unii Demokratycznej (UDI) próbował bronić syna, który jest oskarżony o gwałt na 12-letniej dziewczynce. Jurguen Roca Aguayo obecnie oczekuje na proces i przebywa w areszcie.

Polityk z Chile broni syna oskarżonego o gwałt. Zwrócił się do rodziców dziewcząt. "Nie dawajcie im swobody"

Ivan Roca opublikował w mediach społecznościowych wpis w obronie syna. "Nawet jeśli miała ciało kobiety, i tak zostaniesz oskarżony o gwałt. Nawet jeśli nieletnia będzie zapewniać, że wszystko odbywa się za obopólną zgodą, prawo potępi to w taki sam sposób" - napisał. Polityk zwrócił się do rodziców młodych dziewcząt, zrzucając na nich winę za to, że ludzie tacy jak jego syn zostają oskarżeni o gwałt. "Nie dawajcie im swobody – zero przebywania ze starszymi nastolatkami, zero wychodzenia w nocy” - zaapelował.

Wpis chilijskiego polityka nie jest już dostępny. Zdołał jednak wywołać oburzenie wśród internautów i polityków. Była wiceprezes UDI Isabel Pla Jarufe oświadczyła, że słowa jej kolegi z partii są niedopuszczalne. W odpowiedzi na naciski ze strony opinii publicznej Roca utrzymywał, że jego wypowiedź została „wyrwana z kontekstu”. Zapewnił, że nie chodziło mu kontrolowanie młodych dziewczyn, a ich "nakierowanie".

Przemawiając do mediów, kontynuował jednak apel do rodziców młodych dziewcząt, których uważa za odpowiedzialnych za umożliwienie swoim córkom spotkania ze starszymi mężczyznami i „nieodpowiedzialne zachowanie”.

- Przykre jest to, co się stało z moim synem. Właśnie odwiedziłem go w więzieniu i było tam pełno takich młodych mężczyzn jak on, przetrzymywanych za przebywanie z małoletnimi bez myślenia o konsekwencjach - mówił w rozmowie z portalem Eldesconcierto.

