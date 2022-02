Chiny a wojna na Ukrainie. Zaskakujące stanowisko Pekinu o inwazji

Rosja to niepodległy kraj i może sama podejmować decyzje w oparciu o własne interesy – oświadczyła w czwartek rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying. Sprzeciwiła się nazywaniu rosyjskich działań na Ukrainie "inwazją" i oskarżyła USA o podsycanie napięć. "Chiny, nie reagując, w rzeczywistości przyzwalają na aneksję Ukrainy, a za chwilę Rosja nie zrobi nic, gdy to Chiny zaatakują Tajwan. Ten układ trzeba rozbić" – stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Chiny a wojna na Ukrainie. Chińska Republika Ludowa, jako jedyne państwo członkowskie ONZ, nie potępiła Rosji na Zgromadzeniu Ogólnym w środę 23 lutego za eskalację napięcia w Donbasie. W czwartek, już po agresji militarnej na granicach z Ukrainą, Pekin również przyjmował narrację Moskwy.

- Chiny w przeciwieństwie do USA nie będą dostarczały broni drugiej stronie sporu – powiedziała rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying na briefingu prasowym w Pekinie. Wezwała do powściągliwości i wyraziła nadzieję, że "uzasadnione obawy o bezpieczeństwo" wszystkich stron zostaną uszanowane. Wcześniej dyplomacja Chin wielokrotnie oceniała, że Rosja ma "uzasadnione obawy" związane z NATO.

Chiny a wojna na Ukrainie. Zaskakujące stanowisko Pekinu

Państwowa agencja prasowa Chin, Xinhua, poinformowała w czwartek o rozpoczęciu przez Rosję "specjalnej operacji" w Donbasie oraz o odgłosach wybuchów słyszanych w Kijowie. Podała tym samym narrację prezydenta Rosji Władimira Putina, dodając, że nie chce on okupować Ukrainy.

Xinhua bez komentarza omawia wystąpienie telewizyjne Putina, w którym twierdził on, że przez 30 lat próbował dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania ekspansji NATO na wschód, ale był przez Sojusz "oszukiwany, naciskany i szantażowany".

Argumenty strony ukraińskiej przedstawiono w chińskiej agencji ogólnikowo. W depeszy o stanie wojennym Xinhua omawia słowa sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksija Daniłowa, że Rosja "przyjęła szereg dokumentów prawnych dotyczących ukraińskiego terytorium", na co Ukraina "musi odpowiedzieć".

Wątpliwości co do stanowiska Chin nie ma wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Przypomniał, że również Pekin dąży do rewizji ładu światowego. "USA jest w bardzo trudnej sytuacji, a Europa musi ich wspierać. Chiny, nie reagując, w rzeczywistości przyzwalają na aneksję Ukrainy, a za chwilę Rosja nie zrobi nic, gdy to Chiny zaatakują Tajwan. Ten układ trzeba rozbić" - napisał.

