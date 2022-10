"Chiny są wściekłe na Rosję". Tak zareagują na obalenie władzy Putina

Postawa Chin wobec wojny w Ukrainie i swojego bliskiego sojusznika - putinowskiej Rosji - jest od miesięcy przedmiotem wielu analiz i obserwacji. Wszystko wskazuje na to, że Pekin nie jest zadowolony z przebiegu działań wojennych, a kolejne desperackie i barbarzyńskie ruchy Władimira Putina tylko tę dezaprobatę pogłębiają.

- Chiny nie są rozczarowane Rosją. Chiny są wściekłe na Rosję - uważa prof. Bogdan Góralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. - Jeśli Xi Jinping na 70-te urodziny Putina nie wysyła depeszy gratulacyjnej, to jest to jednoznaczny sygnał. Chiny mimo wszystko będą stały przy Rosji, bo są jej potrzebne do głównej rozgrywki geopolitycznej ze Stanami Zjednoczonymi - przekonywał sinolog w programie "Newsroom" WP. - Chiny będą stały przy Rosji dopóki ta nie jest przegrana - zaznaczył.

"Chiny są wściekłe na Rosję"

W ocenie prof. Góralczyka Chiny nie pozostaną bierne wobec ewentualnych zmian na Kremlu. - W sytuacji gdyby na Kremlu coś się stało, gdyby doszło do przewrotu pałacowego, wówczas Chiny weszłyby znacznie silniej niż Turcja jako mediator i rozjemca, bo mają narzędzia nacisku na Rosję jako jedyny kraj na świecie. Rosja jest też potrzebna jako dostawca surowców, kluczowa jest jednak rozgrywka w globalnej polityce.

- Na arenie światowej wyłania nam się w tej chwili nowy duopol - podkreślał sinolog. - Z jednej strony mamy grupę państw liberalnych w Europie skupionych wokół Stanów Zjednoczonych, z drugiej mamy Pekin.

- Oba te obozy obudowują się w tej chwili sojuszami. USA szukają sprzymierzeńców w regionie Pacyfiku, a cała rozgrywka toczy się o Południe. O to kto bardziej do siebie przekona takie kraje jak: Indie, Turcję, Afrykę, Arabię Saudyjską, Amerykę Południową. I w tej walce Chiny wcale nie są na straconej pozycji - wyjaśniał Góralczyk.

Przywódca ChRL Xi Jinping zerwał z tradycją i pozostał na stanowisku sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) po zakończonym w Pekinie XX zjeździe partii. Skład ścisłego kierownictwa KPCh zaprezentowano w niedzielę 23 października.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska