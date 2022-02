Duda spotkał się z Xi Jinpingiem. "Byłoby dobrze, gdyby się powstrzymał"

"W Wielkim Pałacu Ludowym w Pekinie Prezydent @AndrzejDuda spotkał się z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem" - napisała Kancelaria Prezydenta RP na Twitterze.

W sobotę w stolicy Chin, gdzie w piątek rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, a także prezydentami m.in. Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Chiny. Andrzej Duda spotkał się z Xi Jinpingiem

Tematami rozmów polskiego prezydenta były sytuacja wokół Ukrainy i bezpieczeństwo w regionie. Duda razem z szefami innych delegacji wziął też udział w bankiecie wydawanym przez przewodniczącego ChRL i jego małżonkę.

- Wydaje się, że biorąc pod uwagę kilkunastu naszych sojuszników zachodnich, byłoby dobrze, gdyby prezydent powstrzymał się od wizyty. Takie sytuacje miały już miejsce. W 2008 r. premier Donald Tusk powstrzymał się od wyjazdu na igrzyska do Pekinu. Byłby to sygnał, że jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i wieloma innymi krajami, które uważają, że agresywna postawa Chin na Morzu Południowochińskim wobec Tajwanu oraz globalnie jest nie do zaakceptowania - ocenił rozmowie z WP Ryszard Schnepf, były wiceminister spraw zagranicznych oraz ambasador RP w USA.

Z kolei w poniedziałek prezydent Duda złoży wizytę w Brukseli, gdzie spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

We wtorek w Berlinie w formacie Trójkąta Weimarskiego Duda spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

