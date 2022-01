Joe Biden w poniedziałek po konsultacjach z europejskimi przywódcami (w tym prezydentem Andrzejem Dudą) w sprawie napięcia wokół Ukrainy, wziął udział w naradzie na temat inflacji. Jak przypomniał korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski, w 2021 roku w USA ceny wzrosły o 7 proc., a większość Amerykanów uważa, że gospodarz Białego domu robi zbyt mało dla powstrzymania inflacji.

Po zakończonym spotkaniu z ekspertami pytanie do prezydenta USA próbował zadać dziennikarz Peter Doocy z Fox News. - Większa inflacja? Co za głupi sukinsyn - powiedział Biden. Prezydent USA prawdopodobnie nie wiedział, że nadal ma włączony mikrofon, a całą sytuację zarejestrują kamery.

To nie pierwsza wpadka gospodarza Białego Domu w ostatnich tygodniach. Pod koniec grudnia, podczas rozmowy z Amerykanami z okazji Bożego Narodzenia, jeden z dzwoniących do studia z Bidenem powiedział do niego "Let's go Brandon". To obraźliwe stwierdzenie, które prawicowi sympatycy używali przeciwko prezydentowi USA, Biden bezrefleksyjnie powtórzył.

RadioZET.pl