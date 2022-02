Coraz bliżej rosyjskiego ataku na Ukrainę? "Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni"

Wszystkie wskazania, jakie mamy, mówią o tym, że Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę i może dojść do tego w ciągu najbliższych dni - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden. Dodał, że wciąż możliwe jest dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu.

Rosja może w każdej chwili zaatakować Ukrainę. Eksperci wskazują m.in na rozmieszczenie blisko granicy z naszymi wschodnimi sąsiadami dużej liczby żołnierzy. Zdaniem ambasador USA przy ONZ Lindy Thomas-Greenfield, dowody wskazują na to, że Rosja podjęła kroki w kierunku nadciągającej inwazji. "To kluczowy moment" - oznajmiła.

- Nadal widzimy kluczowe rosyjskie jednostki przesuwające się w stronę granicy z Ukrainą - mówił zaś sekretarz stanu USA Antony Blinken. Tymczasem Moskwa wciąż zaprzecza, jakoby planowała atak na Ukrainę, a przedstawiciele Kremla wykpili niedawne doniesienia o tym, że inwazja militarna miała rozpocząć się 16 lutego.

Biden: wszystko wskazuje na to, że Rosja zaatakuje

W tej sprawie wypowiedział się również prezydent USA Joe Biden. - Wszystkie wskazania, jakie mamy, mówią o tym, że Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę - powiedział, zwracając się do dziennikarzy w drodze do śmigłowca Marine One.

Jak dodał, istnieje "bardzo wysokie ryzyko", że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni, a Rosja prowadzi obecnie "operację pod fałszywą flagą", by wykreować pretekst do inwazji.

Nie wycofali żadnych wojsk, sprowadzili więcej sił - to jedno. Druga sprawa, to mamy powody, by uważać, że są zaangażowani w operację pod fałszywą flagą, by mieć wymówkę do wejścia [na Ukrainę] Joe Biden

Zaznaczył jednak, że wciąż istnieje szansa dyplomatycznego wyjścia z kryzysu i dlatego poprosił sekretarza Blinkena o wystąpienie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. - On wyłoży, jak ta ścieżka wygląda. Ja też wyłożyłem to Putinowi - oznajmił Biden, który w czwartek udaje się do Cleveland w stanie Ohio.

Prezydent potwierdził, że USA otrzymały pisemną odpowiedź Rosji na amerykańskie kontrpropozycje dotyczące "gwarancji bezpieczeństwa" żądanych przez Moskwę. Odmówił jednak komentarza, bo jak przyznał, nie miał jeszcze szansy przeczytać dokumentu. Przyznał jednocześnie, że nie ma w tej chwili planów rozmowy z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

"Rosja szuka pretekstu, by dokonać inwazji"

Według władz Ukrainy w czwartek w Donbasie doszło do znacznego nasilenia się ostrzału ze strony sił prorosyjskich, w efekcie czego zniszczone zostało m.in. przedszkole. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w czwartek, że obawia się, że Rosja "szuka pretekstu, by dokonać inwazji na Ukrainę".

Natomiast szef Pentagonu Lloyd Austin stwierdził, że Rosjanie sprowadzili pod granice z Ukrainą m.in. zapasy krwi. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział z kolei, że obecna sytuacja grozi skutkami, które sprawią, iż w Donbasie znów może rozgorzeć wojna.

Pieskow oskarżył też stronę ukraińską o "prowokacyjne działania" i o zgromadzenie sił ofensywnych na linii rozgraniczenia w Donbasie. Zapowiedział też, że jest bardzo prawdopodobne, iż siły ukraińskie zaatakują tzw. republiki ludowe w Donbasie.

RadioZET.pl/PAP (O. Górzyński)