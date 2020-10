Incydent miał miejsce tuż po nagraniu materiału dla czeskiej telewizji, dotyczącego walki z drugą falą koronawirusa. Malacova, nie wiedząc, że jest jeszcze nagrywana i że mikrofony są włączone, w rozmowie z przedstawicielami mediów pozwoliła sobie na odrobinę szczerości pod adresem swojego szefa, premiera Andreja Babisza.

- Mamy burdel w kraju. Babisz go zrobił, a my musimy to teraz zlizywać - powiedziała. Następnie stwierdziła, że "Babisz to debil", ale po chwili zreflektowała się i dodała "przepraszam". Całość została jednak zarejestrowana, a nagranie trafiło do sieci. Co ciekawe, w języku czeskim słowo "debil" oznacza "idiotę".

Jana Malacova jest członkinią Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, koalicyjnego partnera kierowanego przez Babisza ugrupowania ANO 2011. Urząd minister pracy i polityki socjalnej piastuje od lipca 2018 roku.

Koronawirus w Czechach - statystyki

5059 potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano w niedzielę w Czechach - podało w poniedziałek tamtejsze ministerstwo zdrowia. To o około 3600 mniej niż w sobotę. Jest to zarazem najwyższy dzienny przyrost w niedzielę, gdy przeprowadza się najmniej testów.

W Czechach w związku z tempem szerzenia się SARS-CoV-2 obowiązuje stan wyjątkowy i liczne ograniczenia. Wszystkie szkoły od podstawowych po wyższe przeszły na naukę zdalną. Restauracje, bary i kluby są nieczynne. Nie wolno organizować imprez kulturalnych i sportowych. Od poniedziałku w ślubach i pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

RadioZET.pl/PAP/parlamentnilisty.cz/Twitter