Miedwiediew reaguje na decyzję UE. "Trzeba wyciągnąć wnioski"

Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny zaatakował Zachód. Tym razem były prezydent Rosji stwierdził, że nowe unijne sankcje wobec jego kraju uderzają przede wszystkim w rosyjski naród, a za tymi decyzjami stoi "irracjonalna i obrzydliwa" nienawiść do Rosji.

Dmitrij Miedwiediew od jakiegoś czasu pozwala sobie na ostre wypowiedzi pod adresem Zachodu, w tym Polski. Stwierdził m.in, że Polska dąży do rozbioru Ukrainy i zagarnięcia jej zachodnich ziem. Innym razem zasugerował istnienie "sojuszu prusko-polskiego", które miały "skorzystać, jeśli Ukrainy nie byłoby na mapie".

Teraz były prezydent, a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji, odniósł się do niedawnej decyzji Rady Europejskiej, która uzgodniła szósty pakiet sankcji na Rosję. Obejmą one ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich, z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągiem.

Miedwiediew o sankcjach: obrzydliwa, irracjonalna nienawiść

"W kogo wymierzone są te sankcje?" - pytał Miedwiediew w swoim wpisie na Telegramie. W jego opinii uderzają one nie w przedstawicieli władz ani oligarchów, a zwykłych obywateli Rosji. "Wniosek nasuwa się obrzydliwy - te sankcje są skierowane przeciwko narodowi Rosji" - napisał.

Jego zdaniem zachodnie państwa i instytucje wprowadzają wobec jego kraju poważne restrykcje po to, aby "pogorszyć gospodarkę, uderzyć w rubla, zwiększyć inflację i rozluźnić ceny w sklepach", co oznacza "obniżenie standardu życia zwykłego Rosjanina" oraz "zmniejszenie wpływów budżetowych" i "rezygnację państwa z wydatków socjalnych".

Ten wniosek jest zniechęcający, ale niestety prawdziwy. Nienawidzą nas wszystkich! U podstaw tych decyzji leży nienawiść do Rosji - do Rosjan, do wszystkich jej mieszkańców Dmitrij Miedwiediew

Rosyjski polityk ocenił, że nienawiść ta jest "obrzydliwa i irracjonalna", ale trzeba z niej "wyciągnąć wnioski na przyszłość". "Zapamiętajcie to, jaki mają stosunek do nas. I nie wybaczajcie tym, którzy nas nienawidzą. Nigdy" - zakończył swój wpis.

RadioZET.pl/Telegram

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo