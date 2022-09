W wojnie w Ukrainie pojawiło się już kilka momentów zwrotnych, jednak ani razu nie było blisko do spotkania prezydentów Wołodymyra Zełenskiego oraz Władimira Putina. O ile na wcześniejszym etapie konfliktu to Rosjanie nie byli skłonni do kompromisu, to tym razem dalszych rozmów nie wyobraża sobie strona ukraińska.

Doradca prezydenta Zełenskiego, Mychaiło Podolak ocenił w niedzielę 18 września, że obecnie plan spotkań obu prezydentów pozostaje nierealny. "Na razie nie ma żadnego sensu zarówno w samym procesie negocjacyjnym, jak i osobistym spotkaniu prezydentów".

Co ze spotkaniem Putin - Zełenski? "Nie ma żadnego sensu"

Podolak zaznaczył m.in., że takie spotkanie na obecnym etapie byłoby wyłącznie "grą w tradycyjną rosyjską historię", która polegałaby na "utrwaleniu status quo, kłamliwych porozumieniach i następnie rozpoczęciu nowego etapu eskalacji". Wskazał, że Rosja musi odpowiedzieć za zbrodnie i nie może "ukryć się za bezkarnością". - Dlatego wojna musi dojść do jedynego możliwego finału" – powiedział Podolak.

- Więc, co oczywiste, obecnie nie ma na porządku dziennym tematu dwustronnego spotkania. Mało tego, nas w ogóle nie interesują spotkania dla spotkań czy banalny rosyjski scenariusz negocjacyjny. Interesuje nas wyzwolenie okupowanych terytoriów, znaczne taktyczne porażki Rosji, procesy sądowe na dużą skalę – wskazał wprost doradca Zełenskiego.

Podkreślił, że spotkanie przywódców byłoby możliwe jedynie wtedy, gdyby przed nim doszło do pełnego wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy, a przedmiotem rozmów byłoby "powojenne życie, łącznie z wielkością reparacji, odszkodowań za szkody i wydaniem zbrodniarzy".

RadioZET.pl/Pravda.com.ua