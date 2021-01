Donald Trump opuścił Biały Dom. W pożegnalnej mowie nie wspomniał o Bidenie

Donald Trump opuścił w środę rano Biały Dom. Odchodzący przywódca Stanów Zjednoczonych na pokładzie śmigłowca Marine One udał się do bazy wojskowej Joint Base Andrews, skąd na pokładzie Air Force One odleciał do swojej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie.

Donald Trump zerwał z tradycją i nie zaprosił zwycięzcy wyborów do Białego Domu. Odchodzący prezydent USA nie weźmie także udziału w inauguracji swojego następcy. W styczniu zobowiązał się do przekazania władzy, ale do tej pory nie pogratulował swojemu rywalowi i wciąż utrzymuje, że w głosowaniu w listopadzie dochodziło do fałszerstw.

W krótkiej pożegnalnej mowie w bazie wojskowej Joint Base Andrews w stanie Maryland odchodzący prezydent USA podziękował najbliższym i ocenił, że prezydentura była dla niego zaszczytem. Mówił m.in. że udało mu się odbudować amerykańskie wojsko oraz zapewnić szybko szczepionkę na koronawirusa. Trump życzył sukcesów nowej administracji. Przemowę Trumpa poprzedził salut z wojskowych dział. Na miejscu była rodzina odchodzącego prezydenta oraz jego sympatycy.

Inauguracja Joe Bidena na prezydenta USA

Joe Biden i Kamala Harris dzień rozpoczną o godzinie 14.45 czasu polskiego w Katedrze św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie. Niecałe dwie godziny później - jak się oczekuje - przybędą pod Kongres, gdzie ceremonia zaprzysiężenia rozpocznie się koło godziny 17.15 czasu polskiego.

Na prośbę prezydenta elekta modlitwę odmówi tu jezuita, ojciec profesor Leo O’Donovan, przyjaciel Jana Karskiego oraz rodziny Bidenów. 23-letnia Amanda Gorman wygłosi swój poemat "The Hill We Climb". To najmłodsza poetka, która dostąpi zaszczytu wystąpienia na ceremonii prezydenckiego zaprzysiężenia. Podobnie jak Biden, Gorman miała w dzieciństwie problemy z jąkaniem. Poza zamiłowaniem do poezji jest także zaangażowana społecznie i już zapowiedziała swój start w wyborach prezydenckich w 2036 roku.

Na inauguracji wystąpi także gwiazda muzyki pop Lady Gaga, która odśpiewa hymn państwowy, a po niej na scenę wkroczy m.in. legenda pop Jennifer Lopez oraz Garth Brooks, wokalista i autor piosenek country. Zgodnie z tradycją około południa (godz. 18 czasu polskiego) prezes Sądu Najwyższego John Roberts przyjmie prezydencką przysięgę. Biden złoży ją, kładąc dłoń na trzymaną przez swoją małżonkę Jill 127-letnią Biblię, która od pokoleń należy do jego rodziny.

Kamala Harris, pierwsza kobieta, pierwsza osoba czarnoskóra i pierwsza osoba o azjatyckich korzeniach obejmująca urząd wiceprezydenta USA, zostanie zaprzysiężona przez sędzię Sonię Sotomayor. Po zaprzysiężeniach głos zabierze Biden. Tematem jego pierwszego przemówienia w roli prezydenta USA będzie "Zjednoczona Ameryka".

Pierwsze miesiące prezydentury Bidena upłyną pod znakiem zdecydowanej walki z koronawirusem. Prezydent elekt obiecuje 100 milionów zastrzyków w 100 dni i obowiązek noszenia maseczek w budynkach federalnych, a jego otoczenie mówi o nałożeniu ograniczeń na podróże zagraniczne.

