Donald Trump pojawił się w Nowym Jorku. "Tęskni za swoją firmą"

Donald Trump, który urodził się w nowojorskiej dzielnicy Queens, przeprowadził się oficjalnie na Florydę. Na Manhattanie zatrzymał się w swojej słynnej siedzibie Trump Tower przy 5 Alei. Podczas pobytu w Nowym Jorku policja zapewnia mu dodatkową ochronę.

Donald Trump pojawił się w Nowym Jorku. Co robi były prezydent USA?

Według lokalnego dziennika ''Daily News'' powołującego się na swoje źródło były prezydent USA zajmuje w mieście głównie sprawami Trump Organization. Należąca do niego grupa stała się przedmiotem dochodzenia stanowej i okręgowej prokuratury.

Trump Organization to konglomerat złożony z ok. 500 podmiotów gospodarczych i inwestycji, których jedynym lub głównym właścicielem jest Donald Trump. Około 250 z nich używa nazwy Trump. Organizację założyła w 1923 roku babka byłego prezydenta Elizabeth Christ Trump i jego ojciec Fred Trump.

– Jest dość ciekawy swoich firm i pracowników, organizacji. […] Nie jest do końca pewien roli, jaką odegra, ale na pewno za nią tęskni – mówi rozmówca "Daily News", dodając, że szczegóły wizyty Trumpa nie są dokładnie znane, a jego rzecznik Jason Miller nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Były prezydent zachował udziały własnościowe w Trump Organization przez cała kadencję, przekazał jednak codzienne zarządzanie konglomeratem dwóm najstarszym synom. Jak powiedziało źródło PAP podczas wizyty w głównej siedzibie firmy, Trump był tam mało widoczny. Tylko kilku nielicznym pracownikom udało się zdobyć jego autograf na słynnej czerwonej czapce Trumpa z napisem: ''Make America Great Again''.

– Były prezydent ma w dalszym ciągu ogromne rzesze fanów. Na pewno każdy z nich chciałby mieć taką pamiątkę w swojej kolekcji – dodał rozmówca PAP.

Od dłuższego czasu dochodzenia w sprawie Trumpa i jego poczynań biznesowych prowadzą prokurator okręgowy Manhattanu Cyrus Vance jr. oraz prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James. Jednak według ''Daily News'' Trump nie spotyka się podczas pobytu w Nowym Jorku z żadnymi oskarżycielami. Vance bada, czy Trump i jego firma popełnili oszustwa ubezpieczeniowe, bankowe i podatkowe, fałszywie przedstawiając wartość swych aktywów. Polecił swemu zespołowi przeprowadzić w środę rozmowę z Michaelem Cohenem, byłym osobistym prawnikiem Trumpa.

Z kolei James prowadzi dochodzenie w postępowaniu cywilnym w sprawie Trumpa. Według ''Daily News'' jej biuro niedawno otrzymało wiele dokumentów podatkowych od Trump Organization. Dotyczą one m.in. posiadłości w Seven Springs w hrabstwie Westchester. Trump, który przybył do Nowego Jorku w niedzielę w nocy, ma jeszcze we wtorek opuścić miasto.

RadioZET.pl/PAP