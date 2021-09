Trump wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich? "Gdzieś pomiędzy 99 a 100 proc."

Były doradca poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa, Jason Miller, powiedział, że szanse na to, iż wystartuje on w następnych wyborach prezydenckich wynoszą "gdzieś pomiędzy 99 a 100 proc." Podobną opinię wyraził bliski Trumpowi kongresmen Jim Jordan - podaje w niedzielę "Guardian".

Donald Trump wystartuje w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku? Tak twierdzi JimJordan, kongresmen z Ohio, który został nagrany, gdy mówił innym politykom Partii Republikańskiej, że wie, iż Trump zamierza kandydować w kolejnej elekcji prezydenckiej. - Tak, rozmawiałem z nim wczoraj. Jest gotów to ogłosić, gdy tylko skończy się całe to szaleństwo z Afganistanem - oznajmił Jordan.

Donald Trump wystartuje w wyborach prezydenckich 2024?

Gdy okazało się, że nagranie jego wypowiedzi zostało upublicznione, Jordan sformułował tę zapowiedź mniej kategorycznie: - Sądzę, że wystartuje. Chcę, żeby wystartował. "Guardian" pisze, że uważa się, iż Trump będzie zabiegał ponownie o prezydenturę, by uniknąć problemów finansowych oraz całej serii pozwów i spraw sądowych. Wcześniej podobną opinię wyraził były doradca Trumpa, Jason Miller, który powiedział, że szanse na to, iż wystartuje on w następnych wyborach prezydenckich wynoszą "gdzieś pomiędzy 99 a 100 proc."

Przedsiębiorstwa Trumpa, a zwłaszcza jego hotele, kurorty golfowe, a nawet Trump Tower na Manhattanie ucierpiały poważnie z powodu pandemii koronawirusa - podaje brytyjski dziennik. W piątek "Washington Post" napisał kłopoty z Trump Tower wiążą się z tym, że wyprowadzają się stamtąd najemcy, czasem ze względu na preferencje polityczne, a pandemia w ogóle spowodowała spadek zainteresowania wynajmowaniem biur.

Trump nadal ma bardzo duży wpływ na Republikanów i nie przestał zbierać funduszy na kampanię polityczną - przypomina "Guardian". W rozmaitych sondażach, w których pracownie badawcze pytają wyborców amerykańskiej prawicy, kogo widzieliby najchętniej w roli kandydata Partii Republikańskiej w następnych wyborach, Trump dystansuje resztę stawki, uzyskując często ponad 50 proc. poparcia.

