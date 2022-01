Głosowanie w cieniu tragedii. Europarlament wybiera nowego przewodniczącego

David Sassoli nie żyje. Szokującą informację o śmierci przewodniczącego Parlamentu Europejskiego podał we wtorek 11 stycznia jego rzecznik Roberto Cuillio. Polityk związany z włoską Partią Demokratyczną w maju skończyłby 66 lat.

W poniedziałek po południu Cuillo poinformował o hospitalizacji szefa PE "z powodu poważnej komplikacji spowodowanej dysfunkcją układu odpornościowego" i o odwołaniu jego oficjalnych działań. Sassoli, który w przeszłości cierpiał na białaczkę, był hospitalizowany jesienią ubiegłego roku z powodu poważnego zapalenia płuc, które nie było związane z koronawirusem. Teraz przebywał w szpitalu od 26 grudnia.

Europarlament wybiera przewodniczącego po śmierci Sassolego

W cieniu tej tragedii odbędzie się zaplanowane na wtorek 18 stycznia głosowanie nad wyborem następcy Sassolego. Zgodnie z art. 14 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego spośród własnych posłów. Procedurę obecnych wyborów określono w Regulaminie PE. Z powodu pandemii głosowanie odbędzie się na odległość.

Do tej pory czworo posłów ogłosiło swoją kandydaturę: pełniąca aktualnie obowiązki szefowej PE Roberta Metsola (EPP, MT), Alice Bah Kuhnke (Greens/EFA, SE), Kosma Złotowski (ECR, PL) i Sira Rego (The Left, ES). Termin zgłaszania kandydatów na pierwszą turę głosowania upływa w poniedziałek o godz. 17.00. Kandydatów można zgłaszać lub wycofać przed każdą turą głosowania. Kandydaci dokonają krótkiej prezentacji we wtorek rano bezpośrednio przed pierwszą turą głosowania, która odbędzie się między godz. 9:30 a 10:15, a ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 11.

Głosowanie jest tajne. Do stycznia 2017 r. przepisy przewidywały, że jeżeli liczba kandydatów w wyborach przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów jest niższa od liczby stanowisk pozostających do obsadzenia lub jej równa, wyboru można dokonać przez aklamację. Od stycznia 2017 r. w takiej sytuacji wyboru dokonuje się przez aklamację, chyba że liczba posłów lub grup politycznych osiągających co najmniej tzw. duże kworum, czyli jedna piąta posłów, wystąpi o głosowanie tajne. Jest jednak mało prawdopodobne, aby zapis ten miał zastosowanie do wyborów przewodniczącego, w których tradycyjnie o urząd ubiega się więcej niż jeden kandydat.

Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, tzn. 50 proc. + 1 (a nie bezwzględną większością posłów). Głosy wstrzymujące się oraz nieważne nie liczą się. Przewiduje się nie więcej niż cztery rundy głosowania.

Jeżeli po trzecim głosowaniu nie osiągnięto bezwzględnej większości, czwarte głosowanie ogranicza się do dwóch kandydatów, którzy w trzecim głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, a zwycięzcą jest kandydat, który w ostatnim głosowaniu osiągnie lepszy wynik. W przypadku oddania równej liczby głosów na obydwu kandydatów podczas czwartego głosowania zwycięzcą jest starszy kandydat. PE wybierze oprócz tego czternastu wiceprzewodniczących, a następnie pięciu kwestorów.

RadioZET.pl/PAP (Ł. Osiński)