Rzecznik rządu o ewakuacji dyplomatów z Ukrainy. "Pełnią bardzo ważną rolę"

Piotr Müller na antenie Polsat News był pytany o to, co robi polski rząd, by przygotować się na najbardziej negatywny scenariusz eskalacji za naszą wschodnią granicą. - Przede wszystkim skupiamy się na tym, aby odpowiednio zabezpieczyć samą Ukrainę, bo bezpieczna Ukraina to również bezpieczna Polska - odparł rzecznik rządu.

Jak mówił, druga sprawa to fakt, by w stronę Rosji poszedł jasny sygnał, że gdyby doszło do ataku, to "cała demokratyczna wspólnota międzynarodowa" odpowie "jednoznacznymi, bardzo negatywnymi sankcjami gospodarczymi, które bardzo mocno dotkną Rosję".

Groźba nowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rzecznik rządu o polskich dyplomatach

Müller został też zapytany o pisma, w których samorządowcy poproszeni zostali o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Rzecznik rządu podkreślił, że w takiej sytuacji jak obecna "trzeba rozpatrywać różne scenariusze".

Jak wskazał, jeśli ziściłby się ten najbardziej negatywny, "musimy się liczyć z ruchami osób ze strony Ukrainy". - Taki scenariusz trzeba kreślić, choć liczymy, że nie będzie on zrealizowany - powiedział. Rzecznik rządu nie podał jednak liczby osób, na których przyjęcie Polska miałaby się przygotować. Jak tłumaczył, nie chce wzbudzać "dodatkowych negatywnych emocji". - W tej chwili sondujemy, jakie są możliwości poszczególnych samorządów - dodał.

W rozmowie padło również pytanie o to, czy Polska pójdzie wzorem innych krajów, które wycofują z Ukrainy swoich dyplomatów. Müller odparł, że w tej chwili nie podjęto takiej decyzji. - Gdy byliśmy w Kijowie, dawaliśmy jasny sygnał, że tego typu decyzje będę podejmowane wtedy, gdy będzie to niezbędne - powiedział.

Jak dodał, na Ukrainie jest bardzo wielu Polaków, więc placówki dyplomatyczne w tym kraju pełną "bardzo ważną rolę". Polska prowadzi aż 6 placówek dyplomatycznych w całej Ukrainie. Poza ambasadą w Kijowie, są konsulaty generalne Charkowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Winnicy.

Dopytywany, czy Polska rozważa skierowanie do swoich obywateli apelu o opuszczenie Ukrainy, rzecznik rządu odpowiedział, że na ten moment obowiązuje komunikat, który mówi o tym, by nie jechać do tego kraju, jeśli nie jest to niezbędne. - Jeśli ktoś chce wyjechać z terenu Ukrainy, to jest już decyzja osobista. Pamiętajmy też, że wielu Polaków na Ukrainie mieszka. To nie jest tak, że przebywają tam tymczasowo - powiedział rzecznik rządu.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury "od granic Rosji".

W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały rządy m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.

RadioZET.pl/PAP - Sonia Otfinowska