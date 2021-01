Facebook przedłużył blokadę społecznościowych kont prezydenta Donalda Trumpa do odwołania. Odblokowanie profili na Facebooku i Instagramie będzie możliwe najwcześniej za dwa tygodnie, czyli zaprzysiężeniu nowego prezydenta USA. Do sprawy odniósł się właściciel platform Mark Zuckerberg.

Facebook przedłużył Donaldowi Trumpowi blokadę konta „na czas nieokreślony” po zamieszkach, do których doszło 6 stycznia na Kapitolu, a do których podżegał sam prezydent. W środę Facebook i Twitter zablokowały Trumpowi dostęp do serwisów na 24 godziny.

W czwartek twórca Facebooka i właściciel Instagrama poinformował w sieci o przedłużeniu blokady kont Trumpa, dotyczy ona również Instagrama. Decyzję uzasadnił faktem, że Trump wykorzystuje media społecznościowe do „podżegania do gwałtownych protestów przeciwko demokratycznie wybranemu prezydentowi”.

Facebook przedłuża blokadę konta Trumpa do odwołania. "Ryzyko jest zbyt duże"

Mark Zuckerberg napisał na Facebooku, że ogłoszona w środę 24-godzinna blokada kont Trumpa zostaje przedłużona do odwołania. „Uważamy, że ryzyko związane z pozwoleniem prezydentowi na dalsze korzystanie z naszych usług w tym okresie jest po prostu zbyt duże” – napisał Zuckerberg.

„Dlatego przedłużamy blokadę na jego kontach na Facebooku i Instagramie do odwołania, przez co najmniej następne dwa tygodnie, aż do zakończenia pokojowego przejęcia władzy” – napisał.

RadioZET.pl/Facebook