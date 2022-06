Finlandia i Szwecja z "zielonym światłem" w NATO. Jest zgoda Turcji

Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjską organizacją terrorystyczną PKK - poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Madrycie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Finlandia i Szwecja mają "zielone światło", jeśli chodzi o członkostwo w NATO. Decyzja ws. zgody odnośnie rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego zapadła na szczycie w Madrycie, a zgodę wyraziła sprzeciwiająca się dotychczas akcesji państw skandynawskich Turcja.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto cytowany przez Reutersa - powiedział, że przełom nastąpił po podpisaniu przez te trzy kraje wspólnego memorandum na rzecz "rozszerzenia pełnego poparcia przeciwko zagrożeniom dla ich bezpieczeństwa".

Jest zgoda ws. rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję

To samo mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, przekazując jednocześnie więcej szczegółów dotyczących uzasadnienia decyzji ze strony Turcji.

- Mam przyjemność ogłosić, że mamy porozumienie, które otwiera drogę Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały memorandum, które odpowiada na obawy Turcji, w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu - powiedział.

Żaden inny sojusznik (w NATO) nie ucierpiał tak bardzo z powodu brutalnych ataków terrorystycznych jak Turcja, w tym ze strony organizacji terrorystycznej Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) Jens Stoltenberg

- Rządy Turcji, Finlandii i Szwecji zgodziły się wzmocnić współpracę w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Jako (przyszli) członkowie NATO Szwecja i Finlandia zobowiązują się do pełnego wsparcia Turcji w walce z zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa narodowego. Obejmuje to dalsze dostosowanie ich krajowego prawodawstwa, rozprawienie się z działalnością PKK i zawarcie z Turcją umowy o ekstradycji - dodał.

- Szwecja może uzyskać status państwa zaproszonego do NATO w przyszłym tygodniu, po zakończeniu negocjacji akcesyjnych w Brukseli - przekazała we wtorek szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde. - Negocjacje nie powinny zająć dużo czasu - zaznaczyła, odnosząc się do uzyskania poparcia przez Turcję.

Według gazety "Dagens Nyheter" szwedzkie służby specjalne SAPO otrzymały listę dziesięciu współpracowników uważanej za terrorystyczną kurdyjskiej partii PKK, którzy schronili się w Szwecji. Dokument ma być podstawą ich ekstradycji do Turcji.

